È “Ciclone” il nuovo singolo del duo Takagi e Ketra, insieme a Elodie, Mariah e i Gipsy Kings.

Non è davvero estate senza un brano di Alessandro Merli e Fabio Clemente, in arte Takagi e Ketra, che dopo aver conquistato le ultime tre estati consecutive -con i brani “L’Esercito dei selfie”, “Amore e capoeira” e “Jambo”- tornano con il nuovo singolo “Ciclone”.

Copertina Ciclone singolo di Takagi e Ketra

È Elodie ad aprire la canzone che già dalle prime note appare come una salsa latina in chiave pop. La cantante, che si è già resa protagonista di quest’estate con “Guaranà”, è la voce predominante ma lascia spazio anche alla giovanissima Mariah che a soli 16 anni è già considerata una potenziale stella internazionale. I suoi versi sono cantanti in spagnolo.

“Scriverò di amarti sulle note

Di un iPhone

Fisso la parete tanto

Non ti chiamerò

Neanche stasera” Estratto dal testo di Ciclone

La volontà del duo era quella di regalare al pubblico, quest’anno date le circostanze ancora di più, un brano che li invitasse a godersi un po’ di spensieratezza. “Ballare e cantare sono fin dall’antichità il modo più naturale di celebrare la vita” scrive Takagi annunciandone l’uscita sulle piattaforme digitali.

“Ciclone” ha tutte le carte in regola per rientrare tra i tormentoni di quest’estate, è infatti in grado di regalare leggerezza e trascinare le persone sulla “pista da ballo”, qualsiasi essa sia: un locale, una spiaggia o il soggiorno di casa.

Takagi, Ketra ed Elodie

Takagi e Ketra, nonostante abbiano iniziato a rilasciare singoli solo da qualche anno, sono in realtà in parte responsabili di numerose hit che il pubblico ha amato: è loro la produzione di -solo per citarne alcuni- “L’amore eternit” di Fedez e Noemi, “Roma-Bankok” di Baby K e Giusy Ferreri, “Margarita” di Elodie e Marracash e “Turbococco” di Ghali.

Faremo un sunto al termine dell’estate ma sono certa che alla lunga lista di successi potranno aggiungere anche “Ciclone”. Dateci un ascolto e fateci sapere se anche a voi fa venir voglia di ballare!

Testo di Ciclone di Takagi e Ketra, Elodie, Mariah e Gipsy Kings

[Intro]

Scriverò di amarti sulle note

Di un iPhone

Fisso la parete tanto

Non ti chiamerò

Neanche stasera

Non vale la pena

È agosto ma si gela

Anche se non serve a niente

[Strofa 1: Mariah]

Yo he intentado llamarte

Pero con miedo a

Equivocarme

Contestas

Me enredas

No quiero

Esa vaina

Te imaginas

Yo moria por ti

No se si tú por mi

Lo que queda claro es que

No nos funcionó

[Pre-Ritornello]

Prima di te

Ero sola ero mia

Era tutto più facile

Ora in questa follia

Ho imparato a danzare

Cento giorni senza

Rincontrarsi

Non credevo che poi mi mancassi

[Ritornello]

Scriverò di amarti sulle note

Di un iPhone

Fisso la parete tanto

Non ti chiamerò

Neanche stasera

Non vale la pena

È agosto ma si gela

Anche se non serve a niente

[Post-Ritornello]

Sottovoce dirti di sì

Sottovoce dirti di sì

Sottovoce dirti di sì

Stanotte solamente

Sottovoce dirti di sì

Sottovoce dirti di sì

Mi sfiori appena

Sei un brivido sulla mia schiena

Sulla mia schiena

[Strofa 2: Mariah]

Mirando hacia la pared

Pensando en llmarte

Contestas

Me enredas

No quiero

Esa vaina

Tú me restas

A veces pienso que si

Después me digo no

No te puedo llmar aunque

Quiera de ti

[Pre-Ritornello]

Prima di te

Ero sola ero mia

Era tutto più facile

Ora in questa follia

Ho imparato a danzare

Zingara è la notte per

Cercarsi

Sei un ciclone in cerca dei

Miei passi

[Ritornello]

Scriverò di amarti sulle note

Di un iPhone

Fisso la parete tanto

Non ti chiamerò

Neanche stasera

Non vale la pena

È agosto ma si gela

Anche se non serve a niente

[Post-Ritornello]

Sottovoce dirti di sì

Sottovoce dirti di sì

Mi sfiori appena

Sei un brivido sulla mia schiena

Sulla mia schiena

Sulla mia schiena

Sulla mia schiena