Nelle ultime ore è stato reso noto il trailer del film “Cats“, film tratto dall’omonimo musical di Andrew Lloyd Webber, dove vedremo la presenza di Taylor Swift, Jennifer Hudson e Jason Derulo. E il cast di grandi nomi non finisce qui.

Trama di Cats

Come anticipato, la storia di “Cats” è stata inizialmente la trama di un musical e ora viene trasformanta in film cinematografico dal regista Tom Hooper (non nuovo agli adattamenti dai musical, come dimostra il suo celeberrimo “Les Misérables”).

La trama ruota intorno ad una notte speciale, una notte in cui tutti i gatti Jellicle si ritrovano per festeggiare il proprio capo e guadagnarsi un posto nel paradiso dei gatti, l’Heaviside Layer.

Il trailer ufficiale di Cats

Il trailer ufficiale del film è davvero molto emozionante, soprattutto per la colonna sonora, in particolar modo dall’esecuzione di “Memory” della magnifica voce di Jennifer Hudson.

Nel trailer possiamo dare un primo sguardo su questo mondo in cui gatti antropomorfi ballano e cantano in giro per la città e per i teatri.

Nonostante i costumi non siano proprio il massimo (a mio avviso) è stato fatto davvero un ottimo lavoro di trucco, e dietro a baffi e orecchie a punta si nasconde un cast davvero stellare.

Il cast di Cats

Gli attori coinvolti nel film Cats sono davvero grandi nomi, come ad esempio Judi Dench (nei panni del capo dei Jellicle, Old Deutenoromy), Idris Elba (che interpreta Macavity), il grandeIan McKellen (che nel film è (Gus The Theatre Cat), Rebel Wilson (Jennyanydots), James Corden (Bustopher Jones), e per finire Taylor Swift nei panni di Bombalurina, Jennifer Hudson in quelli Grizabella e Jason Derulo.

L’uscita del film, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, è prevista per il 20 dicembre 2019. Per la data italiana non abbiamo ancora notizie.