Deadpool 3, tanto sperato e sognato dai fan, si farà sicuramente. Ad assicurarci il ritorno del super eroe chiacchierone, è Rob Liefeld in persona, il creatore di Deadpool.

La conferma arriva quindi direttamente da una fonte più che attendibile: Rob Liefeld tramite la risposta alla domanda di un fan su Twitter. Tutti i dubbi generati dall’acquisizione della Fox da parte di Disney, infatti, facevano temere un non ritorno di Deadpool 3, ma per fortuna non sarà così.

Le dichiarazioni di Liefeld su Deadpool 3

La risposta che ha sorpreso e rallegrato i fan, è stata data ad un fan su Twitter:

Verrà fatto assolutamente. Presto. Ancora non c’è nessuna data. Voglio essere molto chiaro: Deadpool 3 verrà fatto, in una forma o nell’altra. La Disney ha pagato 60 miliardi di dollari per la Fox e Deadpool è una delle proprietà più redditizie al momento sul mercato, vende anche più dei film sugli X-Men.

Il creatore di Deadpool ha quindi dato una spiegazione dettagliata e realistica del franchise di Deadpool. Sarebbe davvero un’enorme sciocchezza abbandonare un personaggio che nei suoi primi due film è stato così tanto amato.

Josh Brolin e Deadpool 3

Un’altra persona che, pare, non vedere l’ora del ritorno di Deadpool, è l’attore Josh Brolin, che in alcune dichiarazioni ha ammesso di interrogarsi sempre sul quello che succederà nella storia del personaggio da lui interpretato, Cable.

Insomma, non abbiamo una data, non abbiamo una produzione già avviata, ma abbiamo la conferma che Deadpool 3 vedrà la luce, e ne siamo davvero contenti.