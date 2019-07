Rihanna sta per tornare, e lo farà in grande stile. Hollywoodlife è riuscito a scoprire nuovi dettagli sul nuovo album in arrivo…e non vediamo l’ora di saperne di più.

Una fonte estremamente vicina alla cantante sembra aver rivelato all’HollywoodLife nuovi dettagli riguardo il nono album di Rihanna, sul quale la trentunenne ad oggi non ha ancora svelato nulla di ufficiale.

Tenetevi pronti, perchè sembra si tratterà di un album davvero speciale! La fonte ha infatti dichiarato:

“Nell’ultimo mese, Rihanna ha richiesto ancora canzoni da scrittori e produttori, ha già canzoni grandi in cantiere, ma finchè non sarà al mille per cento soddisfatta dell’album questo non uscirà, e solo Rihanna sa quando arriverà quel momento. E’ perfettamente consapevole che i suoi fan vogliono questo album, e lei ha sentito molto la pressione ma non è il tipo di persona che trova un compromesso tra la sua visione e quello che le viene richiesto. La promessa di farlo uscire quest’anno è ancora valida, ma nessuno dovrà rimanere stupito se la data di uscita verrà posticipata ulteriormente. Lei fa quello che vuole e nessuno può dirle il contrario.”

Sono passati tre anni da quando abbiamo ascoltato nuova musica da parte di Riri, ma c’è una ragione per cui la cantante si sta prendendo il suo tempo dopo il suo album del 2016, ANTI. Un’altra fonte ha dichiarato:

“Rihanna continua ad aggiungere canzoni quando dovrebbe cominciare a pensare però a quali canzoni mettere nel suo album, visto che saranno 10 o 12. C’era l’idea di fare due album, ma ha vinto l’idea di tenere un singolo album con le sue canzoni preferite da lei registrate. Ha giù un’idea di quelle che saranno nell’album, ma sta pensando di aggiungerne altre perchè ha davvero tanta buona musica registrata. Quindi, l’attuale problema è che si renda conto con i suoi occhi che ha davvero tante buone idee e che però sta ancora registrando.”



Quando avremo il nuovo album reggaeton di Rihanna?

La fonte assicura molto presto, in quanto la casa di produzione sta insistendo molto per avere l’album fuori al più presto possibile. Come data, si pensa al periodo intorno al Black Friday. “E’ molto vicino ad essere concluso, anche se c’è ancora del lavoro da fare”.

Quello che è certo, è il genere del nuovo album di Rihanna: reggaeton.

Quale sarà il titolo del nuovo album reggaeton di Rihanna?

La stessa fonte ha dichiarato:

“A meno che nei prossimi mesi non succeda qualcosa che le dia ispirazione per cambiare, ad oggi il titolo del nuovo album sarà R9, o questo sarà comunque il nome non ufficiale con cui sarà conosciuto una volta che uscirà. Non è ancora ufficiale, ma vista la storia che ha avuto sarebbe giusto si chiamasse così. R9 è usato anche nei social media per riferirsi al nuovo album di Rihanna, e anche se alla fine non dovesse chiamarsi così, Riri in qualche modo sa già che verrà conosciuto così comunque dai suoi fan”.

Non dovremo aspettare molto dunque. Nel frattempo, Rihanna attraverso il suo canale Instagram si diverte a prenderci in giro insieme a Karlie Redd, in un video dove questa afferma: “It was all a lie”, “Era tutta una bugia”, riferendosi proprio all’album di Rihanna…

Una Rihanna auto-ironica che scherza forse sul fatto di essere un po’ in ritardo? Tranquilla Riri, noi ti aspettiamo…

Emozionati per il nuovo album di Rihanna? Fatemi sapere nei commenti?