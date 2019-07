Aveva promesso “qualcosa di diverso” Sam Smith nelle settimane che hanno preceduto l’uscita del nuovo singolo “How Do You Sleep?” disponibile da ora su tutte le piattaforme online.

Non si tratta di una ballad questa volta, ma piuttosto di una perfetta canzone su cui ballare a ritmo del suo sound.

Il testo tuttavia narra di un amore finito male, “parlare di relazioni felici è difficile per me, non sono mai il mio caso” aveva rivelato il cantante che anche questa volta ci racconta di come ha deciso di allontanarsi dalla persona che amava prima di perdere se stesso.

Il partner in questione –Smith non ha ancora specificato se si tratti di una storia autobiografica o meno– viene raffigurato come un bugiardo, qualcuno a cui piaccia nascondere delle verità e la domanda nasce spontanea “come riesci a dormire quando menti?”.

Come sono riuscito a perdermi? Non sono così disperato, così pazzo Non c’è modo che io rimanga per scoprirlo Non perderò così, non perderò me stesso

Contemporaneamente al singolo è uscito anche il suo video musicale che riprende il processo di “guarigione” dal dolore.

Ho smesso di odiare me stesso perchè provo sentimenti Ho smesso di piangere da sveglio Devo andarmene e iniziare a guarire

Il video comincia con un Sam seduto su una sedia, quasi senza forze, tanto da venir poi trasportato -letteralmente- da un uomo che lo trascina al centro di una stanza.

Questa volta il cantante si è cimentato nella danza e insieme a un gruppo di ballerini riesce perfettamente a ricreare l’idea di come ci si possa rialzare anche dopo essere stati feriti.

Come dormi quando mi menti? Tutte le paure e le pressioni Spero che il mio amore ti tenga sveglio stanotte

Conclude circondato dal sostegno dei “suoi” uomini mentre si asciuga una lacrima e la scaccia via quasi a voler dimostrare alla persona in questione che ha smesso di piangere per lui.

Testo “How Do You Sleep?”

[Verse 1]

I’m done hating myself for feeling

I’m done crying myself awake

I’ve gotta leave and start the healing

But when you move like that, I just want to stay



[Pre-Chorus]

What have I become now?

Looking through your phone now, oh no

Love to you is just a game

Look what I have done now

Dialing up the numbers on you

I don’t want my heart to break



[Chorus]

Baby, how do you sleep when you lie to me?

All that shame and all that danger

I’m hoping that my love will keep you up tonight

Baby, how do you sleep when you lie to me?

All that fear and all that pressure

I’m hoping that my love will keep you up tonight

[Post-Chorus]

Tell me how do you

Love will keep you up tonight

Tell me how do you

[Verse 2]

Oh no, how did I manage to lose me?

I am not this desperate, not this crazy

There’s no way I’m sticking around to find out

I won’t lose like that, I won’t lose myself

[Pre-Chorus]

Look what I have done now

Dialing up the numbers on you

I don’t want my heart to break

[Chorus]

Baby, how do you sleep when you lie to me?

All that shame and all that danger

I’m hoping that my love will keep you up tonight

Baby, how do you sleep when you lie to me?

All that fear and all that pressure

I’m hoping that my love will keep you up tonight

[Post-Chorus]

Tell me how do you (Yeah)

Yeah, yeah, yeah

Love will keep you up tonight

Tell me how do you

Oh, love will keep you up tonight

[Chorus]

Baby, how do you sleep when you lie to me?

All that shame and all that danger

I’m hoping that my love will keep you up tonight

Baby, how do you sleep when you lie to me?

All that fear and all that pressure

I’m hoping that my love will keep you up tonight

(Tell me how do you)

Traduzione testo “Come dormi?”

[Verso 1]

Ho smesso di odiarmi perchè provo sentimenti

Ho smesso di piangere da sveglio

Devo andarmene e iniziare a guarire

Ma quando ti muovi così, voglio solo restare

[Pre-ritornello]

Che cosa sono diventato ora?

Controllo il tuo telefono adesso, oh no

L’amore per te è soltanto un gioco

L’amore per te è soltanto un gioco

Guarda quello che ho fatto adesso

Digito i numeri su di te

Non voglio che il mio cuore si spezzi

[Ritornello]

Baby, come riesci a dormire quando mi menti?

Tutta quella vergogna e tutto quel pericolo

Spero che il mio amore ti terrà sveglio stanotte

Baby, come riesci a dormire quando mi menti?

Tutta quella paura e tutta quella pressione

Spero che il mio amore ti tenga sveglio stanotte

[Post-ritornello]

Dimmi come

L’amore ti terrà sveglio stanotte

Dimmi come tu

[Verso 2]

oh no, come ho fatto a perdere me stesso?

non sono disperato, non così pazzo

non c’è modo che io possa starti dietro per sgamarti

non perderò così, non perderò me stesso

[Pre-ritornello]

Guarda cosa ho fatto adesso

Digitando i numeri su di te

Non voglio che il mio cuore si spezzi

[Ritornello]

Baby, come riesci a dormire quando mi menti?

Tutta quella vergogna e tutto quel pericolo

Spero che il mio amore ti terrà sveglio stanotte

Baby, come riesci a dormire quando mi menti?

Tutta quella paura e tutta quella pressione

Spero che il mio amore ti tenga sveglio stanotte

[Post-ritornello]

Dimmi come (yeah)

L’amore ti terrà sveglio stanotte

Dimmi come riesci

Oh, l’amore ti terrà sveglio stanotte

[Ritornello]

Baby, come riesci a dormire quando mi menti?

Tutta quella vergogna e tutto quel pericolo

Spero che il mio amore ti terrà sveglio stanotte

Baby, come riesci a dormire quando mi menti?

Tutta quella paura e tutta quella pressione

Spero che il mio amore ti tenga sveglio stanotte

(Dimmi come riesci)