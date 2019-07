Tom Cruise non ha mancato di raccontare quello che la storia di Top Gun significa per lui, coraggio, eroismo ma anche l’unione della famiglia:

“San Diego è un posto importante per Top Gun : qui è stato realizzato il primo capitolo 34 anni fa e la scorsa estate è stato girato anche il secondo. Da tempo, persone in giro per il mondo, mi chiedevano quando avrei fatto questo film. Devo ammettere che sono stati tutti molto pazienti durante questo tempo. Sentivo che era mia responsabilità consegnare questa pellicola ai fan, una lettera d’amore all’aviazione”

Tutti i presenti al Comic-con di San Diego sono stati sorpresi dalla magnetica presenza di Tom Cruise che ha presentato il trailer del film e dedicato parole d’amore ai suoi fan, per il ruolo più importante della sua carriera, quello del tenente Pete Micthell , meglio conosciuto come Maverick .

