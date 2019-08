I 5 Seconds of Summer ci hanno fatto una grande sorpresa: è possibile ascoltare dal 13 Agosto il remix di ‘Easier‘, prodotto in collaborazione con niente poco di meno che il cantante Charlie Puth.

In molti fan avevano pensato che il beat della canzone fosse perfetto per il cantante di ‘Attention‘: sono stati decisamente accontentati.

Il gruppo pop-rock australiano ha reclutato Puth per un remix della loro hit estiva, che presenta però una bella novità. Il primo verso della canzone risulta infatti completamente modificato, leggi qui:

“Why you always lookin’ at your phone/ Watchin’ people you don’t even know/ I could lay here by myself alone, yeah/ I don’t want us to be enemies/ So I’m thinkin’ maybe I should leave/ Cause you’re bringing out the worst in me, yeah,” canta Puth, prima che la canzone “torni alle origini” nel ritornello.

Ecco dunque la traduzione del testo modificato:

“Perchè guardi sempre il tuo telefono/ Guardi persone che nemmeno conosci/ Potrei stare qui da solo, sì/ Non voglio che diventiamo nemici/ Quindi penso che dovrei solo andarmene/ Perchè tiri fuori solo il peggio di me, sì”

I 5 Seconds of Summer

Non è una coincidenza: Puth ha infatti scritto la canzone in collaborazione con Ryan Tedder, Louis Bell, Ali Tamposi and Andrew Watt. I 5 Seconds of Summer si sono divertiti molto nel veder creare delle magliette in cui c’era scritto “Easier Sounds Like Charlie Puth”, cioè che Easier sarebbe stata perfetta per il collega Charlie Puth, ed ecco che è arrivata dunque – quasi subito – la collaborazione.

Il remix di Easier segue la versione Live della canzone eseguita al Vault, in cui si sentono molto di più la chitarra elettrica e il basso – anche queste, caratteristiche che ci fanno subito pensare a Puth.

Vi piace il remix di Easier? Fatemi sapere nei commenti!