Ma per ora godiamoci la nuova musica in uscita: “ Io sono bella ”, su tutte le piattaforme a partire dal 6 Settembre .

“Prima di allora non avevo mai voluto il coraggio di incontrarlo. Era una cosa troppo grande per me, avevo paura di un impatto negativo. Ci siamo studiati e piaciuti. Lui è umano, anzi superumano. Fa una musica che è verità”.

Numerose le voci su possibili collaborazioni, anche dovute agli scatti pubblicati insieme a Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso , ma se per ora non abbiamo ancora una risposta sulla riunione dei tre artisti Emma ha invece annunciato la realizzazione dell’ennesimo sogno.

Infine il volo per Los Angeles dove ha fatto sapere di essersi messa all’opera per creare l’album che rappresenterà la celebrazione dei 10 anni di carriera –dal suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi– e che, secondo le sue parole, potremo avere entro la fine dell’anno .

