La prima serie cancellata: The Punisher Forse non è stata una sorpresa per i fan, visto che la cancellazione della serie The Punisher è arrivata insieme a quelle dei “colleghi” Daredevil, Luke Cage ed Iron Fist. Un vero peccato, perché Jon Bernthal nei panni del Punitore Marvel aveva ancora tanto da dare e la serie era una vera e propria chicca diversa dal solito.

Un’immagine dalla serie Jessica Jones. Dell’universo Marvel, questo è stato l’ultimo show cancellato Una vera e propria strage dunque, per la Marvel. Cancellata anche Jessica Jones, quarta ed ultima eroina che faceva parte dei Defenders. L’unica fortuna è stata che la serie ha effettivamente avuto un finale soddisfacente con la sua terza ed ultima stagione, probabilmente perché c’era già aria di non rinnovo.

Brit Marling in una scena di The OA Una delle più recenti cancellazioni di Netflix è stata The OA, ormai arrivato alla sua seconda stagione. Un progetto estremamente amato soprattutto online, che ha visto la stagione 2 concludersi con un’inaspettato twist. Sembra però che i fan non avranno mai la possibilità di vedere la terza stagione.

Una scena di Designated Survivor, cancellato dopo la terza stagione E’ sempre spiacevole quando si assiste alla cancellazione di uno show. Nessuno quindi vorrebbe essere nei panni dei fan di Designated Survivor, show thriller politico che di cancellazioni ne ha viste ben 2. La serie ABC con Kiefer Sutherland era stata salvata da Netflix dopo sole due stagioni, ma dopo la terza stagione anche Netflix stesso ha deciso di porvi fine.

Uma Thurman in una scena di Chambers Se non avete mai sentito parlare di Chambers…beh, non siete gli unici, quindi non sentitevi troppo in colpa. La serie TV di genere paranormale con la famosa Uma Thurman ha avuto poco riconoscimento, a tal punto che a malapena si è parlato della sua cancellazione solo dopo la prima stagione.

L’ennesimo show cancellato: Santa Clarita Diet Difficile da accettare, ma Santa Clarita Diet, strambo e dark show con Drew Barrymore e Timothy Olyphant è stato cancellato dopo la terza stagione.

I protagonisti di One Day at Time La cancellazione di One Day at a Time (conosciuta qui come Giorno per giorno) rimane un vero mistero per i fan, considerando il prezzo veramente basso di produzione e una storia che piace a tutti. Non disperate però: questo è uno dei pochi esempi di cancellazione con un lieto fine. Pop TV ha infatti comprato i diritti della serie e ne produrrà una quarta stagione, che andrà in onda nel 2020!

Il cast di Friends from College

Nel cast di Friends From College (Amici di Università) c’erano star davvero popolari, come Keegan-Michael Key, Fred Savage, e Cobie Smulders, ma non sono stati sufficienti per mantenere alto l’interesse per la serie a lungo tempo. La storia parla di un gruppo di amici, ex-studenti di Harvard, che affronta insieme le sfide che la vita pone loro davanti sia sul piano professionale che sul piano personale. Netflix ha cancellato la serie solo dopo due stagioni.