Fino a oggi aveva rilasciato solo alcune collaborazioni, come quella con Khalid in “Love Lies” e quella con Sam Smith in “Dancing with a stranger” ma ora per Normani –ex componente della girl band Fifth Harmony– è giunto il momento di conquistare il territorio musicale da sola.

E sembra proprio che sia partita con il piede giusto.

È finalmente qui il primo singolo, “Motivation”, che va ad anticipare l’uscita dell’album di debutto. Nella scrittura del testo c’è lo zampino di Ariana Grande, per la quale Normani ha aperto i concerti durante la lega americana del tour. Le due hanno stretto un rapporto di forte amicizia in questi mesi e Ariana è stata una delle prime a supportare l’uscita della canzone.

“Sono così fiera di te, Normani. Sono le sei del mattino dove mi trovo e mi fanno male le guance da quanto sto sorridendo, goditi questo momento speciale”.

Ariana non è stata l’unica artista a complimentarsi, soprattutto dopo la pubblicazione del video ufficiale sono state numerose le celebrità che sono rimaste colpite dalla giovane.

Nel video Normani ha voluto rendere omaggio ai primi anni 2000, è possibile notare chiari riferimenti al video di Beyoncè “Crazy In Love” già dai primi minuti, come quelli a “Baby One More Time” di Britney durante la scena sul campo da basket. Ma per i più attenti non sono sfuggiti neanche i richiami a Ciara e a Jennifer Lopez.

Tutte artiste di grande ispirazione per Normani che pero’ è la vera protagonista qui. Non sono passate inosservate le sue doti da ballerina –la cantante aveva preso parte anche alla versione americana di Ballando con le Stelle– che vanno a unirsi a quelle canore.

Leona Lewis, Nicki Minaj, Cardi B, Lizzo, Becky J, Sam Smith, Missy Elliott, sono solo alcuni degli artisti che hanno voluto supportare il debutto di Normani attraverso i propri account social.

“Ti spezzerò, lascia che io sia la tua motivazione per rimanere e fare serata e, baby, voltati lascia che ti dia una rinfrescata sì, perchè lo faccio così bene”

“Motivation” è l’opportunità perfetta per “divertirsi”, ha dichiarato la cantante. Un sound dal ritmo coinvolgente sulla quale non si può non muoversi.

Il video conta già quasi 15 milioni di visualizzazioni dopo pochi giorni dall’uscita, che dire, un debutto niente male Normani.

Testo “Motivation”

[Intro]

I’ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight

And‚ baby‚ turn around‚ let me give you innovation, hey

‘Cause I do it so right

[Verse 1]

You got that good good, baby‚ don’t you?

Got that good good, baby, don’t you?

But you leavin’ solo

Ain’t regular‚ that ain’t regular

I ain’t gon’ keep, keep fightin’ for it

Ain’t gon’ keep, keep fightin’ for it

‘Cause you know this thing here

Ain’t regular, that ain’t regular

[Pre-Chorus]

Fallin’ into the bed

Why would we ever do somethin’ instead of

Fallin’ into the bed right now? Yeah

[Chorus]

I’ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight

And, baby, turn around, let me give you innovation

Hey, ‘cause I do it so right

Think about it, ooh, I think about it

Think about it, ooh, take a look at me now

Hey, a little motivation, alright

[Verse 2]

You got a bad one, baby, don’t you?

Got a bad one, baby, don’t you?

And we both know there’s no

One better, boy, no one better, boy

Too late, won’t make it, I’ma tell ‘em (Yeah)

Get you naked, but I won’t tell ‘em (Woo)

‘Cause you know that there’s no

One better, boy, no one better, boy

[Pre-Chorus]

Fallin’ into the bed

Why would we ever do somethin’ instead of

Fallin’ into the bed right now?

Eh, right now, now

[Chorus]

I’ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight (And give it tonight)

And, baby, turn around, let me give you innovation

Hey, ‘cause I do it so right

Think about it, ooh, I think about it

Think about it, ooh, take a look at me now

Hey, a little motivation, alright

[Bridge]

Hey, oh

A little motivation

Oh

[Chorus]

I’ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight

And, baby, turn around, let me give you innovation

Hey, ‘cause I do it so right

Think about it, ooh, I think about it

Think about it, ooh, take a look at me now

Hey, a little motivation, alright

[Outro]

Oh

Oh

Traduzione “Motivation”

[Intro]

Ti spezzerò, lascia che io sia la tua motivazione

Per restare e fare serata

E‚ baby‚ voltati‚ lascia che ti dia una rinfrescata, hey

Perchè lo faccio così bene

[Verso 1]

Hai capito bene bene, baby‚ vero?

Hai capito bene bene, baby, vero?

Ma te ne stai andando da solo

Non è regolare, quello non è regolare

Non continuerò, non continuerò a lottare per questo

Non continuerò, non continuerò a lottare per questo

Perchè tu sai questa cosa qui

Non è regolare, quello non è regolare

[Pre-Ritornello]

Cadendo sul letto

Perchè dovremmo fare altro piuttosto che

Buttarci sul letto ora? Yeah

[Ritornello]

Ti spezzerò, lascia che io sia la tua motivazione

Per restare e fare serata

E‚ baby‚ voltati‚ lascia che ti dia una rinfrescata, hey

Perchè lo faccio così bene

Hey, perchè lo faccio così bene

Pensaci, ooh, io ci penso

Pensaci, ooh, guardami un attimo adesso

Hey, una piccola motivazione, okay

[Verso 2]

Ne hai avuta una cattiva, baby, vero?

Ne hai avuta una cattiva, baby, vero?

Ed entrambi sappiamo che non c è nessuno

Nessuno migliore, ragazzo, nessuno migliore, ragazzo

Troppo tardi, non ce la farò, te lo dirò (Yeah)

Ti spoglierò, ma non glielo dirò (Woo)

Perchè lo sai che non c è nessuno

Nessuno migliore, ragazzo, nessuno migliore, ragazzo

[Pre-Ritornello]

Cadendo sul letto

Perchè dovremmo fare altro piuttosto che

Buttarci sul letto ora? Yeah

Eh, proprio ora, ora

[Ritornello]

Ti spezzerò, lascia che io sia la tua motivazione

Per restare e fare serata

E‚ baby‚ voltati‚ lascia che ti dia una rinfrescata, hey

Perchè lo faccio così bene

Hey, perchè lo faccio così bene

Pensaci, ooh, io ci penso

Pensaci, ooh, guardami un attimo adesso

Hey, una piccola motivazione, okay

[Bridge]

Hey, oh

Una piccola motivazione

Oh

[Ritornello]

Ti spezzerò, lascia che io sia la tua motivazione

Per restare e fare serata

E‚ baby‚ voltati‚ lascia che ti dia una rinfrescata, hey

Perchè lo faccio così bene

Hey, perchè lo faccio così bene

Pensaci, ooh, io ci penso

Pensaci, ooh, guardami un attimo adesso

Hey, una piccola motivazione, okay

[Outro]

Oh

Oh