Nelle ultime ore l’attore Jack Black ha ricevuto la sua personale stella sulla Walk of fame di Hollywood. Così, insieme ai grandi nomi che hanno fatto la storia del cinema, ora c’è anche quello dell’attore protagonista di “School of Rock” e membro del gruppo Tenacious D.

Con la sua simpatica parlantina, Jack Black non si è fatto sfuggire l’occasione per mettere in chiaro il proprio pensiero sulla presidenza di Donald Trump, già bersaglio di molte altre stelle del cinema e dello spettacolo in generale.

L’insulto a Donald Trump

Il discorso di Jack Black ha spaziato dai riferimenti alla sua carriera ai ringraziamenti e, in generale, ha mantenuto sempre lo stesso tono scherzoso:

Quando ero ragazzino pensavo, ‘Se ti dedicano una di quelle stelle sul marciapiede, vuol dire che ce l’hai fatta’ … ora mi hanno dato la stella – ha detto scherzosamente – Perché continuare?

In ultimo le parole dirette al presidente degli Stati Uniti:

Vi amo tutti, tranne Donald Trump, lui è un pezzo di m…! Pace a tutti, vi voglio bene.

Sebbene il tono della dichiarazione sia stato scherzoso come al suo solito, Jack Black ha detto parole molto dirette e poco carine. Chissà come la prenderà il presidente…