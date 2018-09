Niente più ritardi eh Rita!

Si non è uno scherzo. A 6 anni dal suo album di debutto “Ora“, la cantante Britannica/Kosovara Rita Ora pubblicherà il suo secondo album in studio il 23 novembre 2018.

Ha promesso che riuscirà a consegnare il progetto in tempo. Le crediamo? Io personalmente si. Perché? Beh, uno è troppo bella e basta guardarla negli occhi per farsi ipnotizzare e due perché finalmente abbiamo una cover ufficiale dell’album e un link che ci porta alla fase di pre-order.

Il titolo del secondo album di Rita Ora è “Phoenix“. Ho già detto che uscirà il 23 novembre, giusto? Beh, mi sono dimenticato di aggiungere una cosa importante: chi effettuerà il pre-order in questo momento avrà un accesso anticipato ai biglietti del tour europeo di Rita nel 2019 e quindi anche alle possibili date italiane.

La cover – che potete vedere qui sopra – è molto carina e presto verrà accompagnata da una nuova canzone.

Infatti la traccia Let You Love Me dovrebbe essere presentata venerdì prossimo.

Comprerete questo album? Se siete fan di Rita suppongo di si. Conterrà brani come “Your Song”, “Anywhere”, “For You”… (forse?) e ovviamente il prossimo singolo “Let You Love Me”, che secondo le persone che l’hanno già ascoltato ha grosse potenzialità.

E poi Rita Ora ha aspettato ben 6 anni per rilasciare un nuovo album e questo non potrà mai essere scadente. Acquistandolo andrete sul sicuro… o almeno spero.