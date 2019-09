La pop star canadese ha già rilasciato quattro singoli niente male dal suo nuovo album (“Party For One”, “Now That I Found You”, “No Drug Like Me” e “Too Much”), ma sembra che non voglia adagiarsi sugli allori. La 33enne ha presentato il nuovo video nel momento clou per il suo disco. La clip di “Want You In My Room” è uscita questa mattina (19 settembre 2019) e crediamo saprà conquistare tutti i fan di Carly. Diretta da Andrew Donoho e girata nella contea di Los Angeles, la clip è un sogno ad occhi aperti ambientato negli anni ’80.

Comincia con la nostra eroina che si prepara per un appuntamento galante e immagina vari scenari nel suo cervello. Carly Rae ha un aspetto molto serio (pantaloncini corti e glitter retro) e generalmente sembra che stia vivendo in una storia fantastica. Il concetto attorno al video funziona e lei è davvero adorabile. A te è piaciuto? Scrivi la tua opinione nei commenti.

Con un po’ di fortuna, “Want You In My Room” saprà conquistarsi una buona fetta di pubblico. Ti lascio alla traduzione del testo in lingua italiana.

Traduzione del testo di Want You In My Room

Quando tutte le luci sono spente, dove stai per andare?

Tengo una finestra per te, è sempre aperta

Sono come un faro, so già dove sei andato

Sono nella tua testa adesso, sono con te ogni secondo adesso

Il tuo amore sta andando?

Oh, con te, devo diventare più audace

Voglio solo avvicinarmi un po’

E ti stampo sulle pagine del mio cuore

Non andare, no, la notte non è finita

Voglio solo avvicinarmi un po’ (avvicinarmi un po’)

E ti stampo sulle pagine del mio cuore

(Ti voglio nella mia stanza)

Sul letto, sul pavimento

(Ti voglio nella mia stanza)

Non mi interessa più

Voglio farti le peggio cose

Scivola dalla mia finestra

(Ti voglio nella mia stanza)

Piccolo, non mi vuoi, anche tu?

Quando nessuno ti ama come se lo pensasse davvero

Ci penso io, sotto le coperte

Puoi sentirlo?

Oh, con te, devo diventare più audace

Voglio solo avvicinarmi un po’

E ti stampo sulle pagine del mio cuore

Non andare, no, la notte non è finita

Voglio solo avvicinarmi un po’ (avvicinarmi un po’)

E ti stampo sulle pagine del mio cuore

(Ti voglio nella mia stanza)

Sul letto, sul pavimento

(Ti voglio nella mia stanza)

Non mi interessa più

Voglio farti le peggio cose

Scivola dalla mia finestra

(Ti voglio nella mia stanza)

Piccolo, non mi vuoi, anche tu?

Piccolo, non mi vuoi, anche tu?

Sul letto, sul pavimento

Scivola dalla mia finestra

Piccolo, non mi vuoi, anche tu?