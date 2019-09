Al successo del primo singolo da solista “Strip That Down” ne sono seguiti molti altri, tra cui le collaborazioni con J Balvin “Familiar” e “Polaroid” realizzata insieme a Jonas Blue e Lennon Stella e la partecipazione alla colonna sonora dell’ultimo capitolo di “Cinquanta Sfumature” con il brano “For You” insieme a Rita Ora.

Liam Payne torna con un nuovo brano intitolato “Stack It Up” che sancisce un’altra collaborazione, questa volta con il rapper A Boogie wit da Hoodie.

Il pezzo è stato nuovamente scritto da Ed Sheeran, come era già accaduto per “Strip That Down” che aveva sancito l’inizio della carriera solista dell’ex componente della band One Direction.

Stack It Up parla di come essere ispirato non basti per realizzare i propri sogni, bisogna attivarsi e lavorare sodo per far sì che questo avvenga.

Concetto espresso chiaramente nel ritornello della canzone.

“Ho i soldi nella testa

Ma se vuoi accumularli amico, ci devi lavorare

Nessuno lo farà al posto tuo

Ho sogni e tempo

Ma non è abbastanza per cavarmela”

Liam non si è distanziato molto dal genere sul quale si era focalizzato in precedenza, “Stack It Up” ha un ritmo sul quale è impossibile non ballare e divertirsi.

Ed è esattamente quello che il cantante e il rapper A Boogie wit da Hoodie fanno nel video ufficiale rilasciato insieme al singolo.

In un tripudio di colori i due si ritrovano in una sala giochi dove i ticket che vengono rilasciati dalle macchine da gioco cantano. Proprio così, guardare per credere.

Il singolo anticipa l’uscita dell’album che Liam dichiara essere pronto per essere rilasciato “nei prossimi mesi”. Sarebbero 14 le tracce incluse, tra le quali spicca la presenza di almeno una ballad.

Tra un ballo è l’altro vuole infatti anche far emergere un lato più emotivo.

Inutile dire che i suoi fan non aspettano altro.

Intanto è possibile ascoltare il nuovo singolo “Stack It Up”, disponibile su tutte le piattaforme streaming.

Testo di Stack It Up

I don’t wanna be broke when I d-i-e

Wanna be livin’ it up in VIP

Tryna get in the club, they wanna see ID

Want me to wear nice shoes and a t-i-e

I’ve been workin’ and gettin’ by

But that ain’t enough to satisfy

‘Cause I got dreams for you and I

So I got money on my mind

So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it

I-I-I-I-I-I

Ain’t nobody gonna be doin’ it for ya

I-I-I-I-I

I got dreams and I got time

But that ain’t enough to get me by

So I stack it up, man, I gotta work for it

Yeah, I got money on my mind

I-I, I-I

I got money on my mind

I-I, I-I

I wanna flex hard like d-o-e

But right now my car need the m-o-t

And I can’t give the valet no t-i-p

But like him, I got dreams and they’re b-i-g

Tried to be a better guy

But that bird enough to satisfy

I got dreams for you and I

I got money on my mind

So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it

I-I-I-I-I-I

Ain’t nobody gonna be doin’ it for ya

I-I-I-I-I

I got dreams and I got time

But that ain’t enough to get me by

So I stack it up, man, I gotta work for it

Yeah, I got money on my mind

I-I, I-I

I got money on my mind

I-I, I-I

Yeah, I know shit don’t come free, you gotta work for it (Gotta work for it)

Lamborghini Urus, bought it when I first saw it (Skrrt, when I first saw it)

She caught me creepin’, I had to buy her a purse for it (Purse for it)

I think if I ain’t have money, I’d be the worst for her

And if I ain’t have money, I woulda been lost-er

The loudest ones was the brokest, I was a shit-talker

The loudest ones was the brokest and I was strugglin’ (Uh)

Girls called me friend, now they on me, that money comin’ in (That money comin’ in)

Saint Laurent fiend, I put it in Louis luggages (Yeah, yeah)

Took her to Celine, bought her a couple luggages

Wasn’t always sweet, Capri Suns for fifty cents (Yeah)

Now I just hate to reminisce (To reminisce)

So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it

I-I-I-I-I-I

Ain’t nobody gonna be doin’ it for ya

I-I-I-I-I

I got dreams and I got time

But that ain’t enough to get me by

So I stack it up, man, I gotta work for it

Yeah, I got money on my mind

I-I, I-I

I got money on my mind

I-I, I-I

I got money on my mind

Traduzione testo di Stack It Up

Non voglio essere senza soldi quando morirò

Voglio star ancora vivendo come un VIP

Cercando di entrare nel locale, vogliono vedere il documento

Vogliono che indossi belle scarpe e la cravatta

Sto lavorando e andando avanti

Ma quello non è abbastanza per soddisfarmi

Perchè ho sogni per me te e per me

Quindi ho i soldi nella testa

Quindi se vuoi accumularli, amico

Ci devi lavorare

Io, io, io, io, io

Nessuno lo farà al posto tuo

Io, io, io, io, io

Ho sogni e tempo

Ma non è abbastanza per cavarmela

Quindi io accumulo, amico, devo lavorarci

Si ho i soldi in testa

Io, io, io, io

Ho i soldi in testa

Io, io, io, io

Voglio esser muscoloso tanto come doe

Ma ora la mia auto ha bisogno del mot

E non posso dare la mancia al parcheggiatore

Ma come lui ho dei sogni e sono grandi

Ho provato ad essere un uomo migliore

Ma quella ragazza è abbastanza da soddisfare

Ho sogni per te e per me

Ho i soldi nella testa

Quindi se vuoi accumularli, amico

Ci devi lavorare

Io, io, io, io, io

Nessuno lo farà al posto tuo

Io, io, io, io, io

Ho sogni e tempo

Ma non è abbastanza per cavarmela

Quindi io accumulo, amico, devo lavorarci

Si ho i soldi in testa

Io, io, io, io

Ho i soldi in testa

Io, io, io, io

Si, so che quella robaccia non arriva gratis

Devi lavorarci (devo lavorarci)

Lamborghini Urus, l’ho comprata appena l’ho vista (appena l’ho vista)

Lei mi ha beccato che la spiavo ho dovuto comprarle una borsa per questo (borsa per questo)

Penso che se non avessi soldi, sarei il peggiore per lei

E se non avessi soldi, l’avrei persa

Il più rumoroso era il più povero, io ero uno che diceva stupidaggini

Il più rumoroso era il più povero e io facevo difficoltà

Le ragazze mi chiamavano amico, ora sono su di me quei soldi stanno arrivando

Il diavolo Saint Laurent, lo metto nella valigia Vuitton

L’ho portata da Celine, le ho comprato un paio di valigie

Non sono sempre stato dolce, Capri Suns per cinquanta centesimi

Ora odio solo ricordare

Quindi se vuoi accumularli, amico

Ci devi lavorare

Io, io, io, io, io

Nessuno lo farà al posto tuo

Io, io, io, io, io

Ho sogni e tempo

Ma non è abbastanza per cavarmela

Quindi io accumulo, amico, devo lavorarci

Si ho i soldi in testa

Io, io, io, io

Ho i soldi in testa

Io, io, io, io