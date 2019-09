Un testo forte e passionale per Tomorrow di Mika, nuovo singolo estratto dall’album My Name is Michael Holbrook, che vedrà la luce il prossimo 4 ottobre. Il brano segue il primo singolo Ice Cream che ci ha accompagnati questa estate.

Tomorrow, scritto da Mika insieme a Fyfe e prodotta da Mark Crew e Dan Priddy è un brano molto coinvolgente, sia per la musica che per le parole e il significato molto profondo del testo.

Tomorrow: il significato della canzone

Lo stesso Mika ha voluto spiegare il significato della canzone Tomorrow che sarà in rotazione radiofonica a partire dal 20 settembre.

La canzone ruota attorno all’atto di prendere una decisione in un momento di bollente passione e inquietante paura: buttarmi in una relazione amorosa che già so essere avventata e pericolosa, o non far nulla e andare sul sicuro? Alla fine la decisione è chiara: chi se ne importa del domani, scelgo di vivere per l’amore e non al comando della paura!

In definitiva il senso di Tomorrow è tutto nel superare le paure che ci bloccano per poter vivere i propri sentimenti fino in fondo senza pensare ai giudizi altrui.

Una canzone sulla libertà di non avere paura delle conseguenze, di quello che gli altri pensano – spiega ancora Mika



Tomorrow – Testo di Mika

