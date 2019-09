L’ 8° album di Pink, Hurts 2B Human, è entrato nella famosa Billboard 200 al momento del rilascio, ma i singoli che lo compongono, non sono andati molto bene. Il che è strano dato che l’album è pieno di potenziali successi. Spero che la title track – una collaborazione romantica con Khalid – andrà meglio. La popstar ha lanciato il video ieri (18 settembre 2019) in cui ci mostra scorci delle lotte quotidiane che affrontano le persone normali. Pink nel video musicale mantiene le distanze da tutto e tutti, cantando da sola in un appartamento.

Dalla clip si scopre che Khalid è nella stanza accanto. I due attraverso il corridoio, ma alla fine tornano alle loro vite solitarie. Il video di Hurts 2B Human è sorprendente e intimo e, soprattutto, cattura l’emotività del testo della canzone. Data la sua universalità, “Hurts 2B Human” potrebbe essere il successo che Pink aspettava. E se non dovesse funzionare nemmeno la title track? Beh, mi sa che Pink dovrà fare la mamma a tempo pieno. Ovviamente scherzo! Io pubblicherei “Love Me Anyway” come prossimo singolo ufficiale. Se sei d’accordo con me commenta qui sotto. Ti lascio alla traduzione del testo di Hurts 2B Human.

Pink

Traduzione del testo di Hurts 2B Human

Riusciresti a farlo suonare in modo carino

anche quando non lo è?

non ho scelto io questa cosa ma è l’unico modo che ho

e a volte mi stanco così tanto

di stare dietro ai miei pensieri

sei l’unico

che spesso mi aiuta

Dio, è difficile essere umani

senza di te io mi perderei

e un giorno affronteremo la musica

Dio, è difficile essere umani

ma io ho te

te te te te hey (hey)

e tu hai me

me me me me, anche me

come se ci fossimo messi la cintura e preparati

allo schianto

come se stessimo camminando giù per una strada

fatta di vetri rotti

e adesso che abbiamo battuto qualunque previsione

siamo noi contro il mondo intero

tu potresti fare affidamento su di me

tu sai che io sarei il tuo appoggio

Dio, è difficile essere umani

senza di te io mi perderei

e un giorno affronteremo la musica

Dio, è difficile essere umani

ma io ho te

te te te te tehey (hey)

e tu hai me

me me me me, anche me

ma io ho te

te te te te tehey (hey)

e tu hai me

me me me me, anche me

la speranza scorre via

se tu potessi essere me per un giorno

cambieresti idea

se sapessi quello che ho passato

vogliamo lo stesso (yeah si lo vogliamo)

forse allora potresti capire

quanto fa male essere umani (nooo)

Dio, è difficile essere umani

senza di te io perderei (yeah yeah yeah)

e un giorno affronteremo la musica

Dio, è difficile essere umani

ma io ho te

te te te te tehey (hey)

e tu hai me

me me me me, anche me

ma io ho te

te te te te tehey (hey)

e tu hai me

me me me me, anche me

Oh Dio, fa male