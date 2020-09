Ava Max ha pubblicato il suo attesissimo LP di debutto, Heaven & Hell, nella giornata di ieri (18 settembre 2020) e ha gentilmente condiviso il video musicale di uno dei singoli più importanti del disco: “Naked“. Prima di ascoltare in streaming – qui sotto – tutto l’album e vedere il video di Naked, ti diamo qualche info in più sul nuovo singolo presente in Heaven & Hell.

Prodotto da Cirkut e Trackside, Naked è un mid-tempo sognante ed energico. “Avvolgimi in fogli di design e traccia lungo questa cornice, chiedimi perché dicevano che il mio nome rappresentava guai”, inizia la canzone la 26enne. “Ho giocato a fare la stupida da quando sono entrata nel gioco, dimmi che sono come il paradiso – ripeti il nome del buon Dio invano.”

Questo ci porta al ritornello di Naked. “Puoi togliermi tutti i vestiti e non vedermi mai nuda,” dice Ava. “Se non conosci il mio cuore, non lo spezzerai mai.”

Di cosa parla Naked? Qual è il suo significato?

“Riguarda le vere emozioni che attraversiamo”, spiega Ava Max. “Se non conosci mente, anima e cuore, non conoscerai mai una persona vedendola nuda. Siamo qualcosa di più del nostro corpo. Siamo anche anime. Questo è quello che volevo mostrare in Naked.”

Guarda la straordinaria clip qui sopra e ascolta il disco qui sotto. Qual è la tua traccia preferita?