I rapper Emis Killa e Jake La Furia tornano con il singolo Medaglia, insieme all’uscita del nuovo album di inediti 17, il primo frutto della loro collaborazione.

Medaglia segue il precedente singolo Malandrino, e secondo me lo supera di gran lungo. Ancora la collaborazione tra i due rapper non delude e con Medaglia l’ascolto risulta piacevole e il testo continua a portare avanti il senso generale della loro collaborazione.

Il significato del testo di Medaglia di Emis Killa e Jake La Furia

Come in Malandrino, anche nel testo della canzone Medaglia Emis Killa e Jake La Furia parlano della vita in strada, delle difficoltà di quell’ambiente, tra pericoli e droga, e della forza che invece viene dalla musica, e da quell’emozione che può cambiarci il volto ma non il cuore.

La collaborazione di Emis Killa e Jake La Furia è frutto di una lunga e proficua amicizia tra i due rapper, che non risparmiano parole di apprezzamento l’un l’altro.

Ecco cosa racconta Emis Killa di Jake:

“Quando mi avvicinai al rap italiano ero solo un ragazzino, pieno di conflitti interiori, di sogni, e di talento, anche se allora non lo sapevo ancora. I rapper che ascoltavo a quei tempi erano per me dei fratelli maggiori, chi più chi meno mi ha insegnato qualcosa, direttamente o no, nella musica e nella vita. Tra tutti però, Jake è quello che più mi motivò a provarci. Nonostante la mia ascesa, e il mio diventare “uno del giro”, ho sempre vissuto la sua musica da fan, anche dopo esserci conosciuti ed essere diventati molto amici. E da suo fan, oggi desideravo ascoltare un suo disco di quelli scritti con l’attitudine di strada, la stessa che mi ispirò diciassette anni fa. Mai avrei immaginato che lo avremmo scritto insieme…” Emis Killa

Di rimando ecco cosa ha raccontato Jake del suo amico e collega:

“La prima volta che vidi Emis Killa era piccolo, arrogante e lampadato. Ma aveva quel fuoco negli occhi che ti faceva capire che ce l’avrebbe fatta. Aveva fame. E talento. Col tempo è diventato un grande rapper, ed è diventato un grande amico, e questo è molto più difficile, ve lo assicuro. Ho sempre pensato che se un giorno qualcuno avesse raccolto la mia eredità, sarebbe stato lui. Non potevo immaginare che avremmo iniziato questo processo facendo un disco insieme…” Jake La Furia

Il testo di Medaglia

Volevo fare l’astronauta

Aprire la camicia di raso e guidare il Daitarn

Poi però non ce l’ho fatta

Sono volato nello spazio cavalcando navi di polvere bianca

Sognavo sui libri di scuola

Io avevo fame di sapere e ancora oggi il sapere è la mia pistola

È stata lunga e dura come il cammino verso Santiago

E oggi gli amici bucano per me ma non perché li pago

Rappavo mentre gli altri vendevano il male

Oggi stanno dietro alle sbarre o dentro le bare

I sogni sono benzina per chi se ne vuole andare

Da qui da dove dalle conchiglie non senti il mare frate

Apparteniamo alle strade

Sogni d’oro, cuscini di Versace

Proteggimi e perdonami madre ma questa vida loca

Mi fa venire i brividi e la pelle d’oca

La faccia è l’unica cosa di me che cambia

E questa strada ha il valore di una medaglia

Perché la mia benzina non saranno i soldi mai

Ho sogni così grandi che se dormi non li fai

Se un sogno non ti spaventa non è grande abbastanza

Per questo pensavo in grande da quella stanza

E puntavo alle stelle come la Nasa

Ma senza i radar

Senza nemmeno un piano B per poi tornare a casa

Prima dei fatti l’ho fatto con il pensiero

Sognavo soldi e successo finché un giorno è successo davvero

Fra è la mia fede che mi apre tutte le porte

Tu prova

E se non succede riprova e sogna più forte

La vita è un viaggio chi è nato sopra un’astronave e si gode il paesaggio

E chi sta ancora in strada in cerca di un passaggio

Io all’arrembaggio su una zattera senza equipaggio

Ho agito con la forza sulla vita e l’ho presa in ostaggio

Sono la prova vivente che a fare il vincitore

Non è una carta vincente ma il giocatore

Proteggimi e perdonami madre ma questa vida loca

Mi aiuta a sentirmi vivo come la coca

La faccia è l’unica cosa di me che cambia

E questa strada ha il valore di una medaglia

Perché la mia benzina non saranno i soldi mai

Ho sogni così grandi che se dormi non li fai

Sopra ad un tram senza il biglietto auricolare nell’orecchio

In quel cassetto quanti sogni avevo

Guardai il futuro nello specchio e giuro aveva un brutto aspetto fra

Ma io qualcosa ci vedevo

Se è vero che anche l’erba calpestata diventa un sentiero

Io proseguo e non mi guardo indietro

Dicevano “sei pazzo” e forse un po’ era vero

Grazie al cielo che ero pazzo e quindi ci credevo

La faccia è l’unica cosa di me che cambia

E questa strada ha il valore di una medaglia

Perché la mia benzina non saranno i soldi mai

Ho sogni così grandi che se dormi non li fai