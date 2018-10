La nuova ballata di James Arthur “Empty Space” è una delle migliori pubblicazioni dell’artista inglese.

Purtroppo però non abbiamo alcuna novità sulla data di uscita del terzo album in studio di James Arthur.

Il cantante inglese ha pubblicato Empty Space, una ballata molto emozionante, nella giornata di oggi, su tutte le piattaforme digitali.

Questo singolo è il seguito del brano estivo “You Deserve Better“, che è stato rilasciato lo scorso agosto.

Tecnicamente, Empty Space è il terzo singolo ufficiale estratto dall’album “imminente” di James.

Naked è stato il primo singolo, uscito a novembre dello scorso anno, You Deserve Better è stato pubblicato solo due mesi fa, ed ora è il momento di promuovere Empty Space.

Sarà l’apripista per l’annuncio dell’album in studio? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Come sono andati gli altri due singoli del 2018 di James Arthur?

Naked ha raggiunto la posizione numero 11 nel Regno Unito;

You Deserve Better ha floppato completamente raggiungendo la posizione 53 in UK.

L’ultimo grande successo di Arthur è stato “Say You Will not Let Go” del 2016, che ha raggiunto la prima posizione nel Regno Unito. L’accordo tra James e la sua etichetta sembra questo: non riesci a classificare nessuna canzone tra le migliori 10? Bene, noi non ti pubblichiamo nessun nuovo album.

Quindi non ci resta che sperare in questoEmpty Spaceper sentire un nuovo disco di James Arthur.

Empty Space è una bella canzone ed ha tutte le carte in regola per far bene anche nelle classifiche di vendita.

La canzone è una ballata bella ed emozionante. Vanta uno strumentale davvero ben realizzato e i testi creati per Empty Space trafiggeranno ogni cuore.

Il significato di Empty Space

James in Empty Space dice di sentire la mancanza di una ragazza con cui non avrebbe mai voluto separarsi. Ora la sua vita è un disastro e quindi esprime questa sensazione di vuoto nella canzone.

“Solo tu potresti riempire questo spazio vuoto”, canta James nel ritornello di Empty Space.

Si tratta forse di una delle nostre ballate preferite del 2018 ed è sicuramente una delle più belle canzoni rilasciate da James Arthur.

Ora non resta che convincere i fan ad acquistare il singolo e l’etichetta a sviluppare un nuovo album.

Testo di Empty Space di James Arthur

I don’t see you

You’re not in every window I look through

And I don’t miss you

You’re not in every single thing I do

I don’t think who meant to be

And you are not the missing piece

I won’t hear it

Whenever anybody says your name

And I won’t feel it

Even when I’m burstin’ into flames

I don’t regret the day I left

I don’t believe that I was blessed

I’m probably lyin’ to myself… again

I will look in my head

Looking for love illustrate, just babe

But I don’t think I’ll find it

‘Cause only you could fill this empty space

I wanna tell all my friends

But I don’t think that would end just that

It’s somethin’ left aside it

‘Cause only you could fill this empty space

Space, space

This empty space

Space, space

This—

‘Cause only you could fill this empty space

I’ve been drinking

I’ve been doin’ things I shouldn’t do

Overthinking

I don’t know who I am without you

I’m a liar and a cheat

I let my ego swallow me

And that’s why ain’t right now I see you again

I will look in my head

Looking for love illustrate, just babe

But I don’t think I’ll find it

‘Cause only you could fill this empty space

I wanna tell all my friends

But I don’t think that would end just that

It’s somethin’ left aside it

‘Cause only you could fill this empty space

Space, space

This empty space

Space, space

This—

‘Cause only you could fill this empty space

How could I make you love me?

How could I make you love me?

How could I make you love me?

How could I make you love me?

How could I make you love me?

How could I make you love me?

How could I make you love me? (space, space)

How could I make you love me?

How could I make you love me? (space, space)

How could I make you love me?

How could I make you love me?

How could I make you love me?