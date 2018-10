Mission Imposible!

È Imposible il suo nome ed è il singolo di Luis Fonsi per il periodo invernale. Si tratta di una collaborazione con Ozuna.

Siete pronti per cantare e ballare sotto la neve insieme a Luis Fonsi?

Il cantante portoricano ha raggiunto la vetta delle classifiche latine negli Stati Uniti e in America Latina con la sua ultima hit Calypso ed ora è pronto per promuovere un nuovo singolo per i propri fan.

Questi rilasci stagionali fanno parte di una strategia iniziata con la super canzone Despacito.

Anche Enrique Iglesias fa più o meno lo stesso negli ultimi anni. Aspettatevi il ​​prossimo singolo di Luis Fonsi tra circa sei mesi.

Imposible ci accompagnerà in futuro e insieme alla voce di Luis Fonsi, come abbiamo accennato all’inizio, compare anche quella di Ozuna. Questo nome l’avete già sentito di recente, giusto? Ebbene si, avevamo parlato di lui nella presentazione del singolo Taki Taki con Selena Gomez e Cardi B.

Significato di Imposible

Tornando su Imposible: è una canzone pop latina in cui Luis Fonsi e Ozuna cantano di essere gli uomini super fighi e perfetti per le ragazze… nella canzone ne viene menzionata una in particolare. La canzone è tutta in spagnolo e insieme all’uscita dell’audio ufficiale, Luis Fonsi ha presentato in anteprima anche il video musicale.

Video musicale di Imposible

Il video di Imposible mostra le due stelle latine cantare insieme in una stazione ferroviaria e successivamente alcuni ballerini mascherati eseguono una bella coreografia. La fotografia del video musicale è molto bella.

Imposible riuscirà a superare il successo di Despacito?

Imposible non è una canzone così forte rispetto ai singoli precedenti di Luis Fonsi, ma è accattivante e non abbiamo dubbi sul fatto che sarà apprezzata nelle radio latine e club latini perché tutti amano Luis Fonsi. Despacito è irraggiungibile ma Imposible farà comunque bene.

Testo di Imposible di Luis Fonsi

Fonsi (¡Ay!)

Eso que te falta cuando estás con él

Que te mire y que te haga sentir mujer

No te mientas que él nunca te hará el amor

Como yo, como yo (Ozuna)

Guarda tu secreto aquí en el corazón

De cuando mi boca se perdió en tu piel (wuh)

No hay que serle fiel cuando ya no hay amor, no hay amor

Es imposible que te quiera como yo (no)

No hay nadie que te quiera como yo (como yo)

Déjame que te cambie la suerte

Es imposible que te bese como yo (no)

No hay nadie que te bese como yo (como-como yo)

Para mí es imposible perderte

Y así, na’ má’, me enamoré, eh-eh-eh-eh

De esa carita que no tiene nadie

Bailando aquí en el medio de la calle (ah)

Y así (ah), na’ má’ (ah), me enamoró, oh-oh-oh-oh

Quisiera que esta noche no se acabe

Es imposible que te quiera como yo (baby, como-como)

Ozuna (jaja)

Te juro, nadie va a quererte como yo lo hago

Dios mío que me perdone, pero si es pecado

Solamente quiero morir a tu lado

Y hacerte sentir to’ lo que te hacía (ouh)

Juré que aquel día, nunca olvidaría, me dijiste que volvía’

Pero yo me lo creí, sin saber que tú sabía’

Pero te volví a tener, la vida es una ironía (oh-oh)

To’ lo que te hacía

Juré que aquel día (oh-oh-oh), nunca olvidaría, me dijiste que volvía’

Pero yo me lo creí, sin saber que tú sabía’ (uoh-oh, uoh-oh)

Pero te volví a tener, la vida es una ironía (uoh-oh-oh)

Es imposible que te quiera como yo (como yo)

No hay nadie que te quiera como yo (como yo)

Déjame que te cambie la suerte (eh-eh)

Es imposible que te bese como yo (ouh-ouh)

No hay nadie que te bese como yo (como-como yo)

Para mí es imposible perderte

Y así, na’ má’ (ah), me enamoré, eh-eh-eh-eh (oh)

De esa carita que no tiene nadie

Bailando aquí en el medio de la calle (no-no)

Y así (ah), na’ má’ (ah), me enamoró, oh-oh-oh-oh

Quisiera que esta noche no se acabe

Es imposible que te quiera como yo

Ey (jajaja), báilalo, báilalo

Fonsi

Eh-eh-eh-eh

Ozuna

B.A

Oh no, oh no

Dímelo Vi

Oh-oh-uoh-uoh

Oh-oh-oh-oh, baby

Quisiera que esta noche no se acabe

Es imposible que te quiera como yo

Traduzione in italiano di Imposible di Luis Fonsi

Fonsi, ehi

Questo è ciò che ti manca quando sei con lui

che ti guardi e che ti faccia sentire donna

non mentire, lui con te non è capace di fare l’amore

come me, come me

custodisci il tuo segreto nel cuore

di quando la mia bocca si è persa nella tua pelle

non devi essergli fedele quando non c’è più amore

È impossibile che ti ami come me

non c’è nessuno che possa amarti come me

lascia che ti cambi il destino

è impossibile che ti baci come me

non c’è nessuno che possa baciarti come me

per me è impossibile perderti

E così, niente più, mi sono innamorato

di questo visino che nessuno ha

che balla qui nel mezzo della strada

e così, niente più, mi hai fatto innamorare

vorrei che questa notte non finisse

è impossibile che lui ti ami come me

Ozuna, ahahah

te lo giuro, nessuno ti amerà come ti amo io

che Dio mi perdoni, ma se anche fosse peccato

voglio solo morire al tuo fianco

e farti provare tutto quello che ti facevo provare

giurai quel giorno che mai ti avrei dimenticato, mi dicesti che saresti tornata

ma io non l’ho creduto, senza sapere che tu dicevi la verità

ma sono tornato con te, la vita è ironica

tutto quel che ti facevo

giurai quel giorno che mai ti avrei dimenticato, mi dicesti che saresti tornata

ma io non l’ho creduto, senza sapere che tu dicevi la verità

ma sono tornato con te, la vita è ironica

È impossibile che ti ami come me

non c’è nessuno che possa amarti come me

lascia che ti cambi il destino

è impossibile che ti baci come me

non c’è nessuno che possa baciarti come me

per me è impossibile perderti

E così, niente più, mi sono innamorato

di questo visino che nessuno ha

che balla qui nel mezzo della strada

E così, niente più, mi hai fatto innamorare

vorrei che questa notte non finisse

È impossibile che ti ami come me

Eehi ahahah ballalo, ballalo

Fonsi

eh eh eh

Ozuna

B.A

oh no oh no

dimmelo Vi

oh oh oh

oh oh oh tesoro

vorrei che questa notte non finisse

È impossibile che ti ami come me