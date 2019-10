La loro storia è nata da poco, ma questo dettaglio non ha impedito a Cody Simpson di scrivere una canzone ispirata dalla sua attuale ragazza, la cantante Miley Cyrus.

La scorsa settimana proprio quest’ultima aveva fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram di essere finita in ospedale per un problema di salute, che è stato fortunatamente risolto in breve tempo. Durante i giorni passati ricoverata ha ricevuto le visite di amici e familiari, ma ha fatto parlare una in particolare, quella del giovane Cody che ha così ufficializzato nuovamente le voci sulla loro frequentazione.

Il cantante si è presentato con un mazzo di fiori e una chitarra con la quale ha dedicato alla sua compagna una canzone scritta apposta per lei.

“Il ragazzo più dolce di sempre è venuto a visitarmi e a cantarmi una dolcissima canzone che ha scritto solo per me”

Con queste parole Miley ha accompagnato un breve video nel quale è stato possibile ascoltare un breve accenno di “Golden Thing”. Lei aveva poi dichiarato come stesse cercando di convincerlo a rilasciare il brano ufficialmente.

Beh, ci è chiaramente riuscita.

La canzone è infatti uscita ed è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali.

“Un sogno di cristallo

La regina della California

Una mano brillante

Sabbia vibrante

Sono colpito

È una cosa d’oro quella che ha”

Cody ha voluto scrivere una canzone con la quale potesse descrivere Miley e omaggiare il rapporto nato tra di loro.

È proprio lei la protagonista della copertina del singolo, seppur il viso della ragazza non venga rivelato il taglio e il colore di capelli insieme alle collane indossate non lasciano dubbi al pubblico.

Per Miley questo è l’inizio di un nuovo capitolo dopo la fine del suo matrimonio con Liam Hemsworth.

Non sarà facile quindi per Cody conquistare il cuore di Miley, ma non c’è che dire, pare essere partito con il piede giusto.

Fateci sapere cosa ne pensate di “Golden Thing”!

Testo Golden Thing

[Intro]

No, ooh, woah

[Verse 1]

Crystal dream

Cali queen

Radiant hand

Vibrant sand

[Chorus]

I’m shot

It’s a golden thing she’s got

[Verse 2]

A thousand thrills

A thousand chills

Smoky eye

Pearly white

[Chorus]

I’m hot

It’s a golden thing she’s got

[Post-Chorus]

I sing softly to her

In the last daylight

And the chorus of birds

In the heights of night

And if we could be heard

For whatever it’s worth

The rulers in the sky

They’d cry

[Verse 3]

Diamond throne

All on her own

Coffee skin

She let me in

[Chorus]

I’m shot

It’s a golden thing she’s got

It’s a golden thing

[Post-Chorus]

And I shouted the words

In the first daylight

And the chorus of birds

Burst on into sight

Now I know that I’m heard

For whatever it’s worth

By the rulers in the sky

[Verse 4]

Deep blue jeans

Movie screens

Taking flight

Flashing lights

[Chorus]

I’m shot

It’s a golden thing we’ve got

Traduzione del testo di Golden Thing

[Intro]

No, ooh, woah

[Verso 1]

Un sogno di cristallo

La regina della California

Una mano brillante

Sabbia vibrante

[Ritornello]

Sono colpito

È una cosa d’oro quella che ha

[Verso 2]

Mille emozioni

Mille brividi

Smoky eye

Bianco perlaceo

[Ritornello]

Sono colpito

È una cosa d’oro quella che ha

[Post-Ritornello]

Canto per lei sottovoce

Nell’ultima luce del giorno

E ilcoro degli uccellini

Durante la notte

E se potessimo essere sentiti

Per quello che importa

I regnanti del cielo

Piangerebbero

[Verso 3]

Un trono di diamanti

Tutto su di lei

Pellicole di caffè

Mi lascia entrare

[Ritornello]

Sono colpito

È una cosa d’oro quella che ha

Una cosa d’oro

[Post-Ritornello]

E ho urlato le parole

Nelle prime luci del giorno

E il coro di uccellini

Irrompe la nostra vista

Ora so che vengo ascoltato

Per quello che conta

Dai regnanti del cielo

[Verso 4]

Jeans blu scuro

Schermi cinematografici

Mentre saliamo sull’aereo

Il flash delle luci

[Ritornello]

Sono colpito

È una cosa d’oro quella che ha