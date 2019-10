Accade ormai sempre più spesso che artisti internazionali decidano di registrare nuovamente brani già rilasciati ma aggiungendo ad essi la collaborazione con artisti italiani. È quello che è accaduto anche nel caso di James Morrison, cantante inglese, che ha voluto al suo fianco la nostra Francesca Michielin nel brano “Glorious“.

“Un po’ di tempo fa James Morrison mi ha chiesto di prendere parte al suo nuovo progetto, così ho fatto le valigie e sono andata a Londra! Il risultato è Glorious. Sono super felice di aver scritto questo pezzo insieme e di cantare anche in english”.

Così ha annunciato la notizia Francesca sui suoi profili social.

“Glorius” è una delle tracce contenute nell’ultimo album del cantante inglese “You’re Stronger Than I Know” pubblicato lo scorso marzo.

Il brano ricorda alcuni momenti spensierati vissuti dal cantante insieme alla persona con la quale ora sembra non esserci più lo stesso fuoco di allora.

“Troviamo un modo per poter essere di nuovo liberi

Perchè voglio sentire di nuovo il fuoco che ha dato inizio a questo

Perchè è stato magnifico”

Francesca ha avuto inoltre l’opportunità di scrivere in aggiunta un verso della canzone in lingua italiana.

“Vorrei abbracciarti adesso ora che piove su di te

Precipitare ancora nel tuo cuore e perdermi come niente

Volerti bene senza un perché

Come i bambini e ridere

E non pensare ad altro, sono sola e morbido è un cielo

Così liberi”

Le voci dei due cantanti si fondano alla perfezione, riuscendo a dare una carica emotiva anche maggiore rispetto all’originale.

Lo scorso giovedì James ha chiuso il suo tour europeo proprio con la tappa di Milano, invitando Francesca a salire sul palco per performare live per la prima volta il duetto che sarebbe poi stato rilasciato su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte.

“Ieri sera Glorious live all’Alcatraz. Grazie James per avermi invitata a cantare questo brano e a tutta la english family che mi ha accolta con il mio funny accent”

Con queste parole e la foto del loro abbraccio nel backstage Francesca ha voluto ringraziare nuovamente James e il suo team.

“Glorious” di James Morrison featuring Francesca Michielin è ora disponibile.

Dateci un ascolto e fateci sapere la vostra opinione a riguardo!

Testo Glorious

[Verse 1: James Morrison]

We were just two kids with a curious appetite

We were two young hearts beating hard as we touched the fire for the first time

It was summer, we were blazed, do you remember? In the rain

We got soaking wet and we laughed so hard we fell over

[Pre-Chorus: James Morrison & Francesca Michielin]

And it was glorious

And it was glorious

[Chorus: James Morrison & Francesca Michielin]

It was nothing like I imagined

Getting love drunk in the park

It was nothing like the movies

To feel your body in the dark

It was glorious

And it was glorious

[Verse 2: Francesca Michielin]

Vorrei abbracciarti adesso ora che piove su di te

Precipitare ancora nel tuo cuore e perdermi come niente

Volerti bene senza un perché

Come i bambini e ridere

E non pensare ad altro, sono sola e morbido è un cielo

Così liberi

Così liberi

[Chorus]

It was nothing like I imagined

Getting love drunk in the park

It was nothing like the movies

To feel your body in the dark

It was glorious

And it was glorious

[Bridge: James Morrison & Francesca Michielin]

Let’s find a way so we can be free again, oh

‘Cause I wanna feel the fire that started this

[Pre-Chorus: James Morrison & Francesca Michielin]

‘Cause it was glorious

And it was glorious, yeah

[Chorus: James Morrison & Francesca Michielin]

It was nothing like I imagined

Getting love drunk in the park

It was nothing like the movies

To feel your body in the dark

It was glorious

And it was glorious

[Outro: James Morrison & Francesca Michielin]

It was glorious

It was glorious

It was glorious

Traduzione testo di Glorious

[Verso 1: James Morrison]

Eravamo solo due bambini con un appetito curioso

Eravamo due giovani cuori che battevano forte toccando il fuoco per la prima volta

Era estate, eravamo infiammati, ti ricordi? Nella pioggia

Eravamo bagnati fradici e abbiamo riso così tanto da cadere

[Pre-Ritornello: James Morrison & Francesca Michielin]

Ed è stato magnifico

Ed è stato magnifico

[Ritornello: James Morrison & Francesca Michielin]

Non era nulla di quello che avevo immaginato

Ubriacarci d’amore al parco

Non era per nulla come nei film

Sentire il tuo corpo al buio

È stato magnifico

Ed è stato magnifico

[Verso 2: Francesca Michielin]

Vorrei abbracciarti adesso ora che piove su di te

Precipitare ancora nel tuo cuore e perdermi come niente

Volerti bene senza un perché

Come i bambini e ridere

E non pensare ad altro, sono sola e morbido è un cielo

Così liberi

Così liberi

[Ritornello]

Non era nulla di quello che avevo immaginato

Ubriacarci d’amore al parco

Non era per nulla come nei film

Sentire il tuo corpo al buio

È stato magnifico

Ed è stato magnifico

[Bridge: James Morrison & Francesca Michielin]

Troviamo un modo per poter essere di nuovo liberi, oh

Perchè voglio sentire il fuoco che ha dato inizio a questo

[Pre-Ritornello: James Morrison & Francesca Michielin]

Perchè è stato magnifico

Ed è stato magnifico, sì

[Ritornello]

Non era nulla di quello che avevo immaginato

Ubriacarci d’amore al parco

Non era per nulla come nei film

Sentire il tuo corpo al buio

È stato magnifico

Ed è stato magnifico

[Outro: James Morrison & Francesca Michielin]

È stato magnifico

È stato magnifico

È stato magnifico