La cantante inglese Adele torna dopo anni lontana dai riflettori

La notizia è giunta tramite i suoi profili social, Adele presenterà il Saturday Night Live, il celebre show americano, sabato 24 ottobre. Un ritorno sulla scena per la cantante inglese che ha passato diversi anni lontana dai riflettori.

Alcune foto e video circolati sul web hanno tenuto informati i suoi fan, che hanno atteso pazientemente il suo ritorno. C’è particolare attesa per ascoltare nuova musica poichè il suo ultimo progetto, “25“, risale al 2015, tuttavia per questo il pubblico dovrà pazientare ancora un po’.

La cantante ha voluto prendersi del tempo per se stessa e per la propria famiglia, decidendo di prendersi una pausa che sembra pero’ essersi conclusa. Al Saturday Night Live farà la sua prima apparizione pubblica dopo diverso tempo e sebbene non sarà l’ospite musicale questo ha dato adito ad alcune voci che vedrebbero la cantante pubblicare nuovo materiale a breve.

Un sito inglese ha addirittura ipotizzato l’arrivo di un album per il mese di novembre, ma nulla è confermato e Adele ha ormai abituato il pubblico a non farsi aspettative. Per lei sarà anche la prima esperienza alla conduzione e ha voluto esprimere la sua emozione a riguardo con un post.

“Sono dannatamente eccitata ma anche assolutamente terrorizzata” ha dichiarato, “Ho sempre voluto fare qualcosa di simile così ho potuto finalmente arrotolarmi le maniche e immergermi totalmente in questa esperienza“.

Tornerà a SNL esattamente 12 anni dopo la sua prima apparizione. “Anche allora era nel bel mezzo delle elezioni ed è stato il momento che ha lanciato la mia carriera in America“, ha raccontato, “Quindi ho pensato potessi chiudere il cerchio. Non avrei mai potuto dire di no“, ha aggiunto la cantante.

La sua non sarà un’ospitata legata alla musica ma il pubblico freme dalla voglia di rivederla dopo tutti questi anni lontana dalle luci della ribalta. Se questo sarà solo l’inizio di una nuova era per la carriera di Adele, lo scopriremo solo nelle settimane a venire.