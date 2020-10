Che cosa proporre a ragazzi e adolescenti tra le uscite streaming di questa settimana? Come al solito sono tanti i contenuti nuovi da potersi gustare in questi pomeriggi d’autunno, e in particolar modo, tra le varie piattaforme di streaming, in questi giorni è particolarmente ricco di nuove offerte Disney+.

Andiamo quindi a vedere quali sono le uscite dedicate a ragazzi e adolescenti nella settimana che va dal 19 al 25 ottobre. Troverete suggerimenti per tutti i gusti!

E non dimenticate di dare un’occhiata anche alle uscite delle settimane precedenti, visto che piattaforme come Netflix, Amazon Prime e Disney+ mantengono attivi i contenuti per diversi mesi.

In uscita su Netflix in questa settimana

Over The Moon: Il fantastico mondo di Lunaria

Disponibile dal: 23 ottobre 2020

23 ottobre 2020 Cast : Cathy Ang, Ken Jeong, Sandra Oh

: Cathy Ang, Ken Jeong, Sandra Oh Genere: Animazione

Il film d’animazione prodotto da Netflix parla di una giovane ragazza, orfana di madre, che ricorda sempre un’antica leggenda che questa le narrava e che diceva che sulla luna vivesse una dea in grado di esaudire i desideri di chiunque. Determinata a trovare la dea, la protagonista costruisce da sola una navicella spaziale, e parte per un’incredibile avventura che le dispiegherà, a poco a poco, un mondo magico e fantastico.

Il film d’animazione è stato diretto da Glen Keane, storico animatore e premio Oscar che ha alle spalle grandi film come Le avventure di Bianca e Bernie, Elliot, il drago invisibile, Red e Toby nemiciamici. Con queste premesse, Over The Moon: Il fantastico mondo di Lunaria sarà sicuramente molto interessante.

Film e serie tv in uscita in questa settimana su Disney+

Sara e Marti – Il Film

Disponibile dal: 23 ottobre 2020

23 ottobre 2020 Cast : Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio Nicotra

: Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio Nicotra Genere: Teen, comedy

Il film di Sara e Marti prende le mosse dalla precedente serie tv omonima basata sulla storia delle due sorelle (Sara e Marti, appunto) che in compagnia di loro padre arrivano dall’Inghilterra in un piccolo paesino umbro. La serie tv è già disponibile sulla piattaforma Disney+ da diverse settimane, ma dal 23 ottobre arriva anche il film!

La trama racconta di Sara e Marti in Sicilia, sul finire dell’estate e delle vacanze, che conoscono Saro, un ragazzo buono e dolce che però è mal visto dai suoi coetanei perché suo padre è purtroppo un carcerato. Sara si innamora presto di lui, attirando le gelosie di Luca, che tenta in tutti i modi di metterli in difficoltà, ma la forza dell’amicizia e della collaborazione li porterà a superare un brutto e difficile momento.

Il film sarà presente sulla piattaforma di Dinsey+ a partire dal 23 ottobre.

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

Disponibile dal: 23 ottobre 2020

23 ottobre 2020 Cast : Eva Green, Asa Butterfield, Ella Purnell

: Eva Green, Asa Butterfield, Ella Purnell Genere: Avventura, fantastico

Il film, tratto dal romanzo La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs, è stato portato al cinema dal regista Tim Burton, che ne ha fatto un piccolo capolavoro.

Il protagonista è Jake, un avventuroso adolescente che scopre su una misteriosa isola il rifugio segreto di alcuni ragazzi con poteri speciali e sovrannaturali. Si imbatte così nella scuola di Miss Peregrine, un luogo magico dove vivono Emma, una giovane leggera più dell’aria che indossa scarpe di piombo per non volare via; Millard, un ragazzo invisibile; Horace, in grado di proiettare i sogni e avere visioni sul futuro e molti altri…

Un vero e proprio tuffo in un mondo magico e sognante che difficilmente potrà essere dimenticato, grazie alla visione che ne ha dato Tim Burton. Assolutamente da non perdere!

I Pinguini di Mister Popper

Disponibile dal: 23 ottobre 2020

23 ottobre 2020 Cast : Jim Carrey, Clark Gregg, Carla Gugino

: Jim Carrey, Clark Gregg, Carla Gugino Genere: Commedia, avventura

Un altro meraviglioso film in arrivo su Disney+ è I Pinguini di Mister Popper, la storia di un imprenditore immobiliare, divorziato e con due figli che vede molto poco, che cambia radicalmente la propria vita dal giorno in cui gli viene recapitato a casa un pinguino, unica eredità lasciatagli da suo padre morto in Antartide. Al primo pinguino ne seguiranno poi altri 5 che aiuteranno Tom Popper a riavvicinarsi ai propri figli.

Purtroppo però la situazione si complica, senza tener conto che un appartamento non è il luogo ideale per far crescere e vivere dei giovani pinguini. Insieme alla sua famiglia, Tom dovrà presto trovare una soluzione…

Il film, tratto dal libro per bambini scritto da Richard e Florence Atwater, ha come protagonista un grandissimo Jim Carrey, che vi farà amare ogni minuto della storia. Assolutamente da non perdere!

Descendants 3

Disponibile dal: 23 ottobre 2020

23 ottobre 2020 Cast : Joy Saltarelli, Ludovica Bebi, Federica Bebi

: Joy Saltarelli, Ludovica Bebi, Federica Bebi Genere: Commedia musicale per ragazzi

Il terzo capitolo della storia di Descendants che parla del mondo delle fiabe unificato sotto il nome di Stati Uniti di Auradon, dopo il matrimonio tra Belle e la Bestia. In questo terzo appuntamento, nel regno di Auradon sembra andare tutto molto bene, fino a quando una inaspettata richiesta di matrimonio tra Ben e Mal, semina gelosia e ira, spingendo Audrey a rubare lo scettro di Malefica e seminare il panico per il regno. Per fermarla c sarà bisogno della pietra magica di Ade…

Il terzo ed ultimo capitolo della serie vi catapulterà in una nuova e avvincente avventura, pieno di musica e nuove canzoni. Il film sarà disponibile sula piattaforma di Disney+ a partire dal 23 ottobre.

Zombies 2

Disponibile dal: 23 ottobre 2020

23 ottobre 2020 Cast : Milo Manheim, Meg Donnelly

: Milo Manheim, Meg Donnelly Genere: Commedia musicale per ragazzi

Il secondo e molto atteso capitolo del film Zombies, che vede il ritorno dei protagonisti Addison e Zed. Mentre la coppia si sta preparando al ballo della scuola, arrivano in città un gruppo di giovani licantropi che fanno scattare subito le leggi anti mostro, rovinando definitivamente la serata del ballo. Zed decide così di candidarsi come preside della scuola, per aver modo di cambiare le cose e presentare finalmente al mondo la loro coppia formata da umano e zombie. Nel frattempo però Addison sembra non trovarsi male con il gruppo di licantropi appena arrivati…

Il film sarà presente su Disney + a partire dal 23 ottrobre. Sempre sulla piattaforma di streaming, potrete recuperare anche la prima pellicola, per fare un veloce ripasso della storia.

La storia di Olaf

Disponibile dal: 23 ottobre 2020

23 ottobre 2020 Cast di voci: Enrico Brignano, Serena Autieri, Serena Rossi (ed. italiana)

Enrico Brignano, Serena Autieri, Serena Rossi (ed. italiana) Genere: Corto, animazione

Tutti conosciamo Olaf, il simpatico pupazzo di neve creato da Anna ed Elsa, le sorelle di Frozen, e animato dalla magia di quest’ultima.

Il questo bellissimo corto, scopriremo la storia di Olaf sin dai primi istanti della sua esistenza, la ricerca della sua identità, il motivo per il quale ha deciso di intraprendere la via dell’avventura, e come è diventato amante dell’estate.

Un bellissimo corto che accompagna e completa la storia di Olaf, già vista in Frozen, lasciando uno sguardo speciale su uno dei personaggi più amati dai bambini.

Il cortometraggio sarà disponibile a partire da 23 ottobre.