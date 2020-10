Miley Cyrus ha realizzato una cover del brano dei Cranberries, “Zombie”: ascolta qui

Continua per Miley Cyrus la promozione del suo ultimo singolo “Midnight Sky” ma non solo. Incastrando anche ospitate e partecipazioni ad eventi benefici sta regalando al pubblico delle vere e proprie chicche. In quest’occasione si è ritrovata coinvolta in un evento benefico il cui obbiettivo era quello di raccogliere soldi da donare ai fondi che si stanno occupando di supportare i locali e i luoghi degli eventi live, che stanno subendo un danno piuttosto importante a causa del Coronavirus.

Durante il “Save Our Stages Fest” che ha visto tra gli ospiti anche i Foo Fighters, Miley Cyrus si è esibita con alcuni suoi brani e un paio di cover. La cantante è conosciuta per riuscire a regalare delle versioni veramente uniche delle canzoni che decide di interpretare e anche questa volta non ha deluso le aspettative.

Soprendendo il pubblico, e continuando a non risultare per niente banale nelle sue scelte, ha cantato per la prima volta il celebre brano dei Cranberries “Zombie“, realizzando un’esibizione davvero straordinaria.

La cover di Miley Cyrus di “Zombie”

Miley sembrerebbe pronta a pubblicare anche del nuovo materiale musicale, che si possa trattare della tanto attesa collaborazione con Dua Lipa? La cantante aveva infatti confermato ufficialmente la presenza di Dua all’interno del suo nuovo EP, che potremo ascoltare entro la fine dell’anno.

Le due artiste sono state poi paparazzate sul set di un video musicale che ha incuriosito se possibile ulteriormente il pubblico. Sembra quindi che non manchi poi molto alla pubblicazione del brano. Cosa saranno state in grado di creare insieme due delle artiste pop più in voga del momento? Lo scopriremo molto presto.