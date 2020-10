Il premio per il miglior remix del 2020 va a The Weeknd!

L’hitmaker canadese ha contattato niente poco di meno che la leggenda del sax dai capelli lunghi Kenny G per un nuovo remix di “In Your Eyes“.

Tutto il nuovo album di The Weeknd ha subito le influenze anni ’80 e In Your Eyes non da meno, quindi una collaborazione con Kenny calza a pennello. L’assolo con il sassofono di Kenny G è di rara bellezza e si inserisce facilmente nel contesto sonoro di “In You Eyes”, che riesce ad avere una versione remix senza per forza dover aggiungere il classico verso rap che prevede anche un mix di più generi. Per quanto divertente fosse il remix di Doja Cat, non sembrava completarsi al meglio con la produzione nostalgica della canzone.

“In Your Eyes” è stato pubblicato come terzo singolo dell’album After Hours di The Weeknd all’inizio di quest’anno, ma ha dovuto affrontare un ostacolo molto insolito (e gradito per l’artista canadese). Praticamente il secondo singolo dell’album, “Blinding Lights“, si è semplicemente rifiutato di lasciare le vette delle classifiche musicali. Questa settimana, Blinding Lights estende il suo record come singolo più longevo nella top 5: ben 29 settimane. Quando questa canzone avrà finalmente finito il suo corso, “In Your Eyes” potrà dire la sua e diventare il ​​prossimo successo discografico del trentenne di Toronto. Ascolta il remix di Kenny G qui sopra e dici cosa ne pensi.