Gianna Nannini ha voluto sfidare se stessa cercando di fare “La Differenza” come riporta il titolo del nuovo album attualmente disponibile nei negozi e sulle piattaforme digitali.

Il disco, nato a Londra e registrato a Nashville, comprende una sola collaborazione nella traccia numero tre: parliamo di “Motivo” e a unirsi alla voce di Gianna troviamo Silvano Albanese, in arte Coez.

La cantante ha raccontato come è avvenuto l’incontro tra i due e come è nata la decisione di averlo nel disco.

“Mi piace la voce graffitara di Coez, l’ho scoperto prima de “La musica non c’è”, con “Faccio un casino”. L’ho chiamato quando ero a Londra, mi ha raggiunto e davanti a un sushi abbiamo improvvisato parole. “Motivo” lo ha colpito particolarmente. Mi dice che vuole provare a fare una cosa alla sua maniera. Ecco, mi dico osservando quel suo modo elegante di fare, un altro che fa la “differenza”. È l’unico duetto di questo album, lo considero una perla”. Gianna Nannini racconta come è nata la collaborazione con Coez

Ed è proprio a lui che affida la scrittura della seconda parte del pezzo. “Motivo” è un brano introspettivo, in cui riflessioni e sentimenti si intersecano alla perfezione.

“Sai, ci son rimasta male

sei su un’astronave

un milione di anni luce da me

e ti sento da qua

anche se alzo la musica

c’è un motivo se mi

stai pensando” Estratto dal testo di “Motivo”

Coez l’ha definita la collaborazione che ama di più tra quelle fatte fino a ora.

“Motivo” potrebbe essere uno dei brani che la cantante deciderà di portare sul palco il prossimo 30 Maggio quando si esibirà con un grande concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. QUI per i biglietti ancora in vendita.

Molto più ravvicinate invece le date del tour di Coez che partirà tra una settimana, martedì 26 Novembre, al Forum di Assago per procedere poi con le date di Catania, Napoli e Bari. Per chi fosse interessato biglietti ancora disponibili QUI.

Intanto godiamoci l’ascolto di “Motivo”, la collaborazione tra Gianna Nannini e Coez contenuta nell’ultimo album della cantante “La Differenza”.

Testo di “Motivo” – Gianna Nannini feat Coez

E mi cerchi, mi cerchi ancora

Mi inviti a prendere un caffè

Mi manca un po’ il respiro

Ci sarà un motivo

È che non me ne frega niente

Se vuoi vedermi per farmi un po’ di male ancora

Quello che mi vuoi dire lo so già a memoria

Ma che bella storia

Sai ci sono rimasto male

Sei su un’astronave a un milione di anni luci da me

E ti sento da qua

Anche se alzo la musica

C’è un motivo se mi stai pensando

Io volevo soltanto

Provare qualcosa

Qualcosa di nuovo

Di vero, di buono

Io che non vengo in foto

Un po’ come la luna

Tu che sei bella dal vero

Sì come la luna



Ci siamo detti ciao

Ma solo con la mano

Non è un caffè, no, senza l’amaro

E sono lontano ma ti senti vicino

E ci sarà un motivo

Sai ci sono rimasto male

Sei su un’astronave a un milione di anni luci da me

E ti sento da qua

Anche se alzo la musica

C’è un motivo se mi stai pensando



Sai ci sono rimasto male

Sei su un’astronave a un milione di anni luci da me

E ti sento da qua

Anche se alzo la musica

C’è un motivo se mi stai pensando