A poco meno di un mese dal rilascio del secondo album “Fine Line” –in uscita il prossimo 13 Dicembre– Harry Styles ha voluto dare un altro piccolo assaggio della sua nuova musica.

Si intitola “Watermelon Sugar” il nuovo brano che va a seguire il primo singolo “Lights Up”, una traccia attesa dal pubblico dopo un tweet criptico scritto dal cantante in cui faceva riferimento al titolo della canzone.

In occasione del suo doppio incarico al Saturday Night Live –programma televisivo americano– nel quale ha ricoperto il ruolo di conduttore, partecipando a varie scenette esilaranti, e allo stesso tempo quello di ospite musicale, Harry ha debuttato per la prima volta live entrambi i brani.

Mentre “Lights Up” è stata rivisitata e cantata in una versione più lenta, per la prima volta abbiamo avuto modo di ascoltare “Watermelon Sugar” che è stata successivamente rilasciata ufficialmente su tutte le piattaforme digitali.

Esibizione di Watermelon Sugar al Saturday Night Live

Il nuovo brano, piuttosto metaforico, mette in musica i sensi: dal gusto della frutta, al suono di una canzone, alla sensazione provata in una sera d’estate.

Il giovane preferisce non spiegare concretamente il senso delle sue canzoni lasciando libera interpretazione al pubblico, ma ha comunque dichiarato di essersi divertito molto a realizzare questa traccia:

“È una delle prime canzoni che ho scritto dopo l’uscita del primo album. Mi fa sentire davvero bene e fa venir voglia a tutti di ballare”. Harry Styles su Watermelon Sugar

Per conoscere gli altri brani dovremo attendere il 13 Dicembre, giorno di uscita dell’album “Fine Line”. Intanto ricordiamo che Harry Styles sarà in Italia con il suo “Love On Tour” nel 2020 con due date: a Torino e a Bologna.

I biglietti dei concerti saranno in vendita a partire da questo venerdì QUI.

Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate di “Watermelon Sugar”, fa venir voglia di ballare anche a voi?

Traduzione del testo di Watermelon Sugar – Harry Styles

[Verso 1]

Sa come le fragole in una sera d’estate

E suona proprio come una canzone

Voglio altri frutti di bosco e quella sensazione d’estate

È così meraviglioso e caldo

[Pre-Ritornello]

Inspirami, espirami

Non so se potrei mai andare avanti senza

Sto solo pensando ad alta voce

Non so se potrei mai andare avanti senza

[Ritornello]

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Zucchero d’anguria

[Verso 2]

Fragole in una sera d’estate

Tesoro, sei come la fine di Giugno

Voglio la tua pancia e quella sensazione d’estate

Vengo lavato via da te

[Pre-Ritornello]

Inspirami, espirami

Non so se potrei mai andare avanti senza

[Ritornello]

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

[Post-Ritornello]

Voglio solo assaggiarlo, voglio solo assaggiarlo

Su di giri da zucchero d’anguria

[Bridge]

Sa di fragole in una sera d’estate

E suona proprio come una canzone

Voglio la tua pancia e quella sensazione d’estate

Non so se potrei mai andare avanti senza

[Ritornello]

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria (Zucchero)

Su di giri da zucchero d’anguria (Zucchero)

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

Su di giri da zucchero d’anguria

[Outro]

Voglio solo assaggiarlo, voglio solo assaggiarlo (Woo)

Su di giri da zucchero d’anguria

Voglio solo assaggiarlo, voglio solo assaggiarlo (Ooh)

Su di giri da zucchero d’anguria

Zucchero d’anguria

Testo di Watermelon Sugar – Harry Styles

[Verse 1]

Tastes like strawberries on a summer evenin’

And it sounds just like a song

I want more berries and that summer feelin’

It’s so wonderful and warm

[Pre-Chorus]

Breathe me in, breathe me out

I don’t know if I could ever go without

I’m just thinking out loud

I don’t know if I could ever go without

[Chorus]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar

[Verse 2]

Strawberries on a summer evenin’

Baby, you’re the end of June

I want your belly and that summer feelin’

Getting washed away in you

[Pre-Chorus]

Breathe me in, breathe me out

I don’t know if I could ever go without

[Chorus]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

[Post-Chorus]

I just wanna taste it, I just wanna taste it

Watermelon sugar high

[Bridge]

Tastes like strawberries on a summer evenin’

And it sounds just like a song

I want your belly and that summer feelin’

I don’t know if I could ever go without

[Chorus]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high (Sugar)

Watermelon sugar high (Sugar)

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

[Outro]

I just wanna taste it, I just wanna taste it (Woo)

Watermelon sugar high

I just wanna taste it, I just wanna taste it (Ooh)

Watermelon sugar high

Watermelon sugar