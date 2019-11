J Balvin è uno degli uomini più impegnati nella musica. Quando non sta collaborando con artisti di alto profilo, le ultime canzoni sono: “I Can’t Get Enough” di Tainy, Selena Gomez e Benny Blanco; “Contra La Pared” di Sean Paul; e “Ritmo (Bad Boys For Life)” dei Black Eyed Peas, la superstar colombiana trova il tempo per creare un album a 4 mani con Bad Bunny (Oasis del 2019) e lavora pure al suo prossimo disco da solista.

Da quando è entrato sulla scena internazionale, J Balvin non smette mai di rilasciare hit. E anche la nuova canzone “Blanco” potrebbe rientrare in questa categoria.

Blanco è una sorta di lettera d’amore per la Colombia.

Il testo è pieno di riferimenti rivolti alla terra natale di Balvin. Il video musicale, diretto dal famoso regista Colin Tilley, mostra il cantante esibirsi in eccentriche coreografie insieme a compagni di danza poco sobri.

J Balvin nel video musicale di Blanco.

Traduzione del testo di Blanco in italiano

Wuh

Wuh (bianco, bianco, bianco)

WUH

colorato

Ti mangio senza beat, a cappella (Ehi)

Piano, che la notte aspetta (Uh)

Ti ho già acceso come una candela

E ti spengo quando voglio

Nera è la notte come una pantera

Lei si prende tutto e lo smantella (Ehi)

Non viene da Porto Rico e mi dice “Mera” (Mera)

Tranquilla pago io, conserva il tuo portafoglio

Sicuro, realizzato a Medellín, eh

Te lo do senza che tu debba chiedere, eh

Ti ho seguita cambiando strada (Wuh), ehi

Perplesso, non so se venire o scappare via

Sicuro, realizzato a Medellín, ehi

Te lo do senza che tu debba domandare, eh

Ti ho seguita cambiando strada ehi

Perplesso, non so se venire o andare via

Ti mangio senza beat, a cappella (Ehi)

Piano, che la notte aspetta (Uh)

Ti ho già acceso come una candela

E ti spengo quando voglio

Nera è la notte come una pantera

Lei si prende tutto e lo smantella (Ehi)

Non viene da Porto Rico e mi dice “Mera” (Mera)

Tranquilla pago io, conserva il tuo portafoglio

Sicuro, realizzato a Medellín, eh

Te lo do senza che tu debba chiedere, eh

Ti ho seguita cambiando strada (Wuh), ehi

Perplesso, non so se venire o scappare via

Sicuro, realizzato a Medellín, ehi

Te lo do senza che tu debba domandare, eh

Ti ho seguita cambiando strada ehi

Perplesso, non so se venire o andare via

A qualsiasi maglia di marca (Gol)

Cristiano Ronaldo (Si!)

Lanciarmi il beat che lo spacco (Pew-pew)

“Mani in alto” questa è una rapina

Questa non è una messa, ma sono venuto in bianco

Faccio solo hit con Benny Blanco

Non riesco a smettere, se mi fermo mi blocco

Troppa ricchezza, la banca lo sa bene

Sicuro, realizzato a Medellín, eh

Te lo do senza che tu debba chiedere, eh

Ti ho seguita cambiando strada (Wuh), ehi

Perplesso, non so se venire o scappare via

Sicuro, realizzato a Medellín, ehi

Te lo do senza che tu debba domandare, eh

Ti ho seguita cambiando strada ehi

Perplesso, non so se venire o andare via

Prodotto a Medellin

E l’altro ragazzo di Medellín: Sky Rompiendo

J Balvin

colori

Il testo di Blanco

[Intro]

Wuh (Acapela, acapela)

Wuh (Blanco, blanco, blanco)

Wuh

De colores

[Ritornello]

Yo te como sin beat, acapela (Ey)

Suave que la noche espera (Uh)

Ya te encendí como vela

Y te apago cuando quiera

Negra está la noche como pantera

Ella coge el plan y lo desmantela (Ey)

No es de Puerto Rico y me dice “Mera” (Mera)

Tranquila yo pago, guarda tu cartera

[Ponte]

For real, made in Medellín, eh

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril (Wuh), ey

Marea’o, no sé si ir o venir

For real, made in Medellín, ey

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril, ey

Marea’o, no sé si ir o venir

[Ritornello]

Yo te como sin beat, acapela (Ey)

Suave que la noche espera (Uh)

Ya te encendí como vela

Y te apago cuando quiera

Negra está la noche como pantera

Ella coge el plan y lo desmantela (Ey)

No es de Puerto Rico y me dice “Mera” (Mera)

Tranquila yo pago, guarda tu cartera

[Ponte]

For real, made in Medellín, eh

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril (Wuh), ey

Marea’o, no sé si ir o venir

For real, made in Medellín, ey

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril, ey

Marea’o, no sé si ir o venir

[Verso]

A cualquier malla de marco (Gol)

A lo Cristiano Ronaldo (¡Suh!)

Tírame el beat que lo parto (Pew-pew)

“Manos en alto” que esto es un asalto

Esto no es Misa, pero vine de blanco

Hago solo éxitos a lo Benny Blanco

No puedo parar, si paro me estanco

Sobra prosperidad eso lo sabe el banco

[Ponte]

For real, made in Medellín, eh

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril (Wuh), ey

Marea’o, no sé si ir o venir

For real, made in Medellín, ey

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril, ey

Marea’o, no sé si ir o venir

[Conclusione]

Made in Medellín

Y el otro niño de Medellín: Sky Rompiendo

J Balvin

Colores