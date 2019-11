Finita l’avventura nella sit-com più amata dai nerd, quali sono i progetti fututi dei protagonisti di The Big Bang Theory? Ecco tutti i progetti e le strade che hanno intrapreso i nostri amati nerd di The Big Bang Theory.

Jim Parsons

Naturalmente partiamo da lui, il nostro amato Sheldon. Jim Parsons non ha del tutto abbandonato il suo personaggio di fisico teorico, visto che fornisce ancora la voce fuori campo per il personaggio di Young Sheldon, il prequel che attualmente sta ricevendo recensioni addirittura migliori rispetto alla serie da cui è partito.



Ma i fan possono sicuramente vederlo anche sul grande schermo: ha interpretato infatti l’avvocato dell’accusa Larry Simpson nel film biografico di Ted Bundy, un personaggio estremamente malvagio.



Successivamente si unirà a un’altra icona nerd, Zachary Quinto di Star Trek, così come a Matt Bomer, Andrew Rannells e Charlie Carver in The Boys in the Band, l’adattamento di Ryan Murphy dell’omonima commedia di Broadway.

Johnny Galecki

Anche se non interpreta più il grande Leonard Hofstadter, Johnny Galecki è ancora un personaggio abituale della televisione americana in prima serata. Il 44enne ha ripreso il suo ruolo di David Healy in The Conners, interpretato anche da Sara Gilbert di TBBT.



Galecki ha anche annunciato alcune interessanti notizie sulla sua vita personale. Nello stesso mese in cui si è conclusa The Big Bang Theory, l’attore ha rivelato che lui e la sua fidanzata Alaina Meyer aspettano il loro primo figlio.

Kaley Cuoco

Kaley Cuoco, come possiamo facilmente immaginare, non ha dovuto aspettare troppo a lungo per il suo primo ruolo post-Penny creando non solo uno ma due spettacoli nuovissimi.



Il 33enne doppier l’antieroina Harley Quinn, in una serie animata che debutterà su un servizio di streaming, DC Universe, alla fine di questo mese.



Sarà quindi al centro della scena in The Flight Attendant nel ruolo di Cassie Bowden, un membro dell’equipaggio di cabina che si sveglia accanto a un cadavere a Dubai senza alcun ricordo di quello che è successo la notte prima.

Simon Helberg

L’attore a tutti noto come l’ingegnere aerospaziale Howard Wolowitz si riunirà con uno dei suoi co-protagonisti di The Big Bang Theory l’anno prossimo in As Sick As They Made Made Us. Scritto e diretto da Mayim Bialik, il film drammatico indipendente ambientato in gran parte sulla scia di un lutto familiare è interpretato anche da Dustin Hoffman, Olivia Thirlby e Candice Bergen.

Prima di allora, Helberg può essere visto come in Annette, il debutto in lingua inglese dell’acclamato regista francese Leos Carax (Holy Motors), incentrato sulla storia d’amore tra il fumetto stand-up di Adam Driver e la cantante lirica di Marion Cotillard.

Kunal Nayyar

Proprio come Galecki, Kunal Nayyar, noto al grande pubblico come l’astrofisico Rajesh Koothrappali, ha aggiunto nuove voci al suo CV post-The Big Bang Theory.



Il 38enne recita nei panni di Mr. Mills nel Think Like a Dog del prossimo anno, un film per famiglie su un bambino prodigio di 12 anni che sviluppa una connessione telepatica con il suo migliore amico peloso.



I fan più giovani potranno anche ascoltare Nayyar dare di nuovo voce al luccicante Guy Diamond nel sequel animato Trolls World Tour.

Melissa Rauch

Melissa Rauch è stata una delle star più impegnate di The Big Bang Theory da quando ha detto addio al suo ruolo di Bernadette Rostenkowski-Wolowitz, la moglie irascibile di Howard.



La 39enne è apparsa al fianco di Martin Freeman nella commedia indipendente Ode to Joy e ha condiviso lo schermo con Meryl Streep, Antonio Banderas e Gary Oldman nella storia di frode assicurativa di Steven Soderbergh, Panama Papers.



Sul piccolo schermo, appare come la moglie di Paul Scheer Shira nel film drammatico di Wall Street ambientato negli anni ’80 Black Monday e ha doppiato The Nun, Betty Spaghetti e Poopsie Unicorn in un episodio di Robot Chicken.

Mayim Bialik

Per finire, ecco quali sono i progetti futuri dell’attrice che ha interpretato Amy. Come accennato in precedenza, Bialik prenderà il ruolo di regista per la prima volta nella sua carriera per il film basato sulle sue esperienze di vita reale, As Sick As They Made Made.



La star prenderà parte anche di Carla, un adattamento americano dell’omonima sitcom della BBC di Miranda Hart. La 43enne reciterà non solo nei panni della protagonista sfortunata, ma amche accanto a That Wonderful Productions di Jim Parsons, lo spettacolo è stato sviluppato anche dalla nascente Sad Clown Productions di Bialik.

