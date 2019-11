La serie HBO più amata di sempre ha un finale alternativo che i fan non hanno mai visto

Se c’è qualcosa che sicuramente non ha messo tutti d’accordo è stato il finale della serie TV “Game of Thrones”. Vuoi perchè stato uno dei prodotti più amati e seguiti di sempre, vuoi perchè da buon strateghi, i fan avevano immaginato un finale colmo di colpi di scena che sono arrivati solo in parte: sta di fatto che ancora oggi, l’ottava stagione di GOT è per molti un argomento scottante.

Ma analizziamo un po’ il tutto: non c’è stata nessuna morte “troppo” eclatante (quella di Daenerys era forse fin troppo chiamata dall’episodio 5); Cersei Lannister, impostata come villain fino a quel momento, non è riuscita a ribaltare le regole del gioco e così a vincere e coloro che sono riusciti a sopravvivere alla serie di battaglie finali – prima quella con i Night Wakers, poi il grande massacro a King’s Landing – hanno ricominciato piano piano ad occuparsi dei loro affari quotidiani…magari ottenendo anche qualche bella promozione ( e sì, quella più ingiusta di tutti i tempi è stata vedere Bran diventare Re dei sei regni).

E a proposito di Re, quello che sembrava il più gettonato a sedersi finalmente sul trono di spade era Jon Snow, che invece, dopo aver ucciso la sua Regina, è stato costretto a tornare alla barriera.

Nulla di eclatante, in sostanza, o nulla di quello che probabilmente avrebbe scelto George R. R. Martin se ci fosse stato ancora lui a collaborare durante i processi di scrittura; anche se questo da un lato ha portato sul tavolo un tipo di finale completamente inaspettato, proprio perché magari per tanti “banale”.

Da sinistra, Kristofer Hivju, Gemma Whelan e Isaac Hempstead Wright.

I tre membri del cast di GOT si sono riuniti la scorsa domenica per celebrare la serie

Un finale alternativo: ecco che cosa ha svelato Kristofer Hivju

C’è un però: la scorsa domenica, 17 Novembre, la star interprete di Tormund (Kristofer Hivju) si è riunita alla co-star Gemma Whelan (Yara Greyjoy) e Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) in un incontro che celebrava l’iconica serie, e i tre membri del cast hanno rivelato in esclusiva che il cast ha in realtà filmato un finale alternativo di Game of Thrones, ma che molto probabilmente non lo vedremo mai. Ecco le esatte parole di Kristofer:

“Beh, abbiamo girato un finale alternativo. Lo abbiamo fatto per lo più per divertimento, ma non so se sono autorizzato a dirvelo!”

Quando l’attore è stato spinto a rivelare chi fossero i grandi interpreti di questo finale alternativo, non ha voluto dare risposta. “No, non ve lo dirò!”, ha garantito ridendo, “Ma è stato divertente”.

Naturalmente, l’attore aveva fatto i suoi pronostici riguardo l’ottava stagione della serie. Durante la serata, ha subito scherzato riguardo al fatto che sia impossibile non trovare qualcuno che non shippasse insieme Tormund e Brienne di Tarth (Gwendoline Christie). Anche perchè sappiamo tutti come è andata a finire: Brienne ha “scelto” Jaimie, che però l’ha lasciata per tornare dalla sorella Cersei (Lena Headey) a King’s Landing (per ragioni che, secondo l’attore, erano scritte sul copione ma che sono state tralasciate sull’effettiva realizzazione sullo schermo).

Ma alla fine, Kristofer è rimasto scioccato dal risultato ottenuto.

“La cosa divertente è che dopo sette stagioni i fan avevano le loro teorie, e io le mie. Tutti nel cast avevano le loro teorie, e così queste sono diventate a migliaia. Scegliere poi una sola via credo sia stato complicatissimo, naturalmente ci sono state molte cose che non avrei mai immaginato accadessero, e proprio questo elemento a sorpresa credo sia stato ciò che ho amato della serie”.

A questo punto, le domande si sprecano. Nel finale alternativo, qualcun altro saliva sul trono? Daenerys sarebbe morta, oppure in qualche modo riusciva a salvarsi? Oppure ancora, il finale alternativo aveva più come protagonista lo stesso Tormund?

Teorie a parte, il finale alternativo della serie è qualcosa di reale, è stato confermato. Chissà che i fan di GOT, oramai espertissimi di petizioni, ne portino a termine una per poterlo vedere!

A voi piacerebbe vedere il finale alternativo della serie e siete soddisfatti con quello che avete visto? Fatemi sapere nei commenti!