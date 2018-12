Queer as Folk avrà un reboot

Queer as Folk è la serie prima inglese, poi con un remake statunitense, che ha messo sotto i riflettori il mondo della comunità lgbt. La serie però è rimasta per un pubblico di nicchia.

La versione britannica creata da Russell T. Davies è andata messo in onda la prima stagione nel 1999 con 8 episodi, mentre l’anno successivo la seconda e ultima stagione ha avuto solo due episodi. Si presentava come un affresco della vita della comunità omosessuale in una grande città (nel caso specifico, Manchester), che raccontava le vicende dei 3 uomini gay: Stuart Alan Jones, Vince Tyler e Nathan Maloney.

Sempre nel 2000 il canale statunitense Showtime ha riproposto un remake che a dispetto dell’originale ha riscosso più successo andando in onda con ben 5 stagioni ambientato a Pittsburgh (Pennsylvania) e con protagonisti 5 uomini gay e una coppia lesbica. Si concluderà nel 2005.

Ad oggi, sarebbe interessante rivedere come a distanza di diversi anni, la televisione possa affrontare la tematica della comunità omosessuale.

Il network statunitense Bravo decide di produrre un nuovo reboot, che vedrà Russell T. Davies (che nel frattempo ha creato la serie A Very English Scandal) nel ruolo di produttore, Stephen Dunn sarà showrunner e regista mentre la produzione è affidata alla Universal Cable Productions.

Ma cosa ci aspettiamo dal reboot di Queer as Folk?

Sicuramente sarà una riproposizione della comunità lgbt ai giorni nostri, mettendo così in luce le differenze di come viene raccontato questo tema nei primi anni del ventunesimo secolo e oggi, a quasi vent’anni di distanza.

Vedrà come protagonisti un gruppo di festaioli che a seguito di una tragedia che li accomuna indirettamente, troverà conforto in una comunità di ragazzi gay.

Siamo molto curiosi e aspettiamo nuove notizie.