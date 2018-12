Icarus Flop?

Quelli di Hits Daily Double hanno annunciato qualche giorno fa le loro aspettative riguardo le vendite degli album pubblicati in America lo scorso venerdì, il 14 dicembre.

Uno di questi album è il secondo progetto da solista di Zayn “Icarus Falls“, che dopo molti ritardi è stato finalmente rilasciato la scorsa settimana tramite la RCA Records/Sony Music.

E sai quanto vuole guadagnarci l’etichetta dalle vendite di Icarus Falls? Ovviamente più di Reputation di Taylor Swift. Il problema è che l’album dovrebbe vendere, tra fisiche e digitali/streaming, un totale di 20 mila copie circa.

Questo è un flop per Zayn Malik.

Per fare un paragone: Tinashe con il grazioso album Joyride ha venduto solo 10 mila copie e ogni giorno circolano sul web voci di un probabile licenziamento da parte di RCA nei suoi confronti.

Lo stesso avvertimento vale per Zayn Malik: se il tuo album non vende ci costi troppo e puntiamo su qualche altro cantante. Sono questi i pensieri di RCA Records.

Onestamente pensavo che avere la fan base dei One Direction avrebbe garantito tante vendite a Zayn per il resto della sua carriera, ma mi sbagliavo. I fan degli One Direction non sono più pro Zayn? Pare proprio di no.

Un altro fattore che ha inciso sulle vendite negative di Icaraus Falls è la non promozione dell’album da parte di Zayn Malik.

So che ha problemi di stress ma non è obbligatorio esibirsi in pubblico… può anche rilasciare interviste in radio. Probabilmente Zayn pensava che il numero di tracce dell’album – sono 27 in totale – sarebbe bastato per garantire parecchie vendite, ma così non è stato.

Considerando i rapporti tesi tra etichetta e Malik, non sarei sorpreso se la RCA decidesse di rescindere il contratto di Zayn prima della sua scadenza ufficiale.

Hai comprato e ascoltato tutte le canzoni di Icarus Falls? Lo consideri un buon album o si merita questo flop?

I numeri non sono ufficiali, queste sono solo stime, ma quelli di HDD sbagliano raramente.

Se sei un vero fan di Zayn, inizia a trasmettere tutte le canzoni di Icarus Falls a ripetizione. I grafici delle vendite per quanto riguarda la prima settimana di Icarus Falls si aggiorneranno venerdì prossimo a mezzanotte. I numeri ufficiali saranno rivelati nel fine settimana. Restate sintonizzati per scoprirli.