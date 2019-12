Il suo ultimo album “Fortuna” ha raggiunto la prima posizione nella classifica FIMI solo pochi giorni dopo la sua uscita, ora dopo il primo singolo di lancio “Io Sono Bella” –brano scritto per lei da uno dei suoi idoli musicali, Vasco Rossi- Emma Marrone arriva con un secondo singolo tratto dal progetto.

“Stupida Allegria” è una delle tracce di “Fortuna”, scritto insieme a Franco 126 dopo una serata passata insieme, da buoni amici, a Milano.

“Franchino insieme a Dardust hanno tirato fuori il mio lato ruvido e malinconico. Quando siamo circondati da troppo tempo dalla bellezza iniziamo a darla per scontata. Errore gravissimo”

Ed è proprio di questo che parla la canzone, così come spiega Emma tramite il suo profilo Instagram.

“Stupida Allegria” racconta di tutte quelle volte che si dà qualcosa –o qualcuno– per scontato, realizzando a volte troppo tardi l’errore commesso. A volte, invece, si è ancora in tempo per tornare sui propri passi, per cercare di vivere appieno la bellezza di ciò che ci circonda.

“Non è mai tardi per tornare indietro soprattutto se si ha la possibilità di guardarsi negli occhi o di vedere la realtà attraverso lo sguardo degli altri. Stupida Allegria è passionale e scanzonata e la malinconia è poesia”

Con queste parole la cantante ha voluto annunciare l’uscita del video ufficiale della canzone, girato a Marrakech da Attilio Cusani.

Nel video si intrecciano immagini della città, delle sue caratteristiche architettoniche e dei suoi colori a quelle di volti di bambini, uomini e donne.

E poi c’è lei, Emma, che si muove a tempo di musica e quasi sorride cantando la malinconia e allo stesso tempo la consapevolezza che nonostante tutto tornerà nel posto –o dalla persona– dalla quale è andata via.

“Stupida Allegria” è il nuovo singolo di Emma Marrone, tratto dall’album “Fortuna”, disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali.

