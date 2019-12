Il 2019 è stato un anno intenso ed indimenticabile per Taylor Swift. La cantante americana ha da poco compiuto trent’anni e tra un nuovo album campione d’incassi, la nomina di artista del decennio, la partecipazione ad un film e numerosi riconoscimenti ha molto da festeggiare.

L’uscita del nuovo disco Lover

Procediamo con ordine. Il 23 agosto esce Lover, il nuovo disco. L’attesa era altissima: nei mesi precedenti la cantante aveva disseminato diversi indizi sui social e lanciato due singoli, Me! in collaborazione con il cantante dei Panic At The Disco Brandon Urie e You Need To Calm Down. Quest’ultimo singolo è stato particolarmente significativo: non solo è un messaggio sugli haters e sul rispetto delle donne e della comunità LGBT, ma anche l’annuncio della pace fatta con Katy Perry resa nota dall’apparizione di quest’ultima nel videoclip della canzone. A soli due giorni dall’uscita Lover diventa anche l’album più venduto dell’intero anno. Non male come risultato!

La copertina di Lover

Il record di premi agli American Music Awards

Il 2019 ha regalato a Taylor anche degli importanti riconoscimenti come cantante. Quest’anno è diventata l’artista più premiata della storia degli American Music Awards (AMA), riuscendo perfino a battere un personaggio del calibro di Michael Jackson. In questa edizione la Swift si è aggiudicata il premio come miglior artista femminile, miglior album pop/rock, miglior video musicale, artista dell’anno e in particolar modo artista del decennio. Con questi premi il numero totale sale a quota 29, superando i 24 del re del pop. Sbalorditivo.

Taylor durante l’esibizione agli AMA

La partecipazione al film musical Cats

Ma il 2019 ha riservato ulteriori traguardi per Taylor Swift. La cantante americana è stata scelta per interpretare il personaggio Bombalurina, uno dei gatti protagonisti dell’omonimo film musical Cats, in uscita nelle sale cinematografiche americane a dicembre (in Italia invece dovremo attendere il 2020). Taylor, oltre ad essere protagonista al cinema, ha scritto una canzone per il film: Beautiful Ghosts. Il pezzo ha anche ottenuto una nomination come miglior canzone originale ai Golden Globe. Ben fatto!

Taylor in uno scatto del film, in versione gatto

Lo scontro con Scooter Braun

Il 2019 per Taylor è stato anche un anno di grandi cambiamenti in termini discografici. Al termine del 2018 la cantante americana aveva lasciato la sua storica etichetta Big Machine Label e firmato un nuovo contratto con la Universal. La Label è stata però successivamente acquistata da Scooter Braun e con tale acquisizione anche tutti i master degli album a partire dal primo disco Taylor Swift fino a Reputation. Si è così aperto un duro scontro tra le due parti. La cantante americana ha ottenuto una prima vittoria potendo suonare le sue vecchie canzoni sul palco degli Amas. Tuttavia la battaglia non è ancora finita. Ma Taylor sa di poter contare sul supporto e sul sostegno di tutti i fan.

Scooter Braun e Taylor Swift

La nomina del Time e il record di incassi

Ma non è finita qui! Quest’anno, ad aprile più precisamente, Taylor è stata anche nominata dal Time come una delle cento persone più influenti al mondo. Oltre a questo prezioso ed importante riconoscimento l’artista americana è stata scelta anche come una delle 5 personalità destinate ad apparire sulla copertina della prestigiosa rivista.

Shawn Mendes, amico con cui la Taylor ha anche pubblicato un remix della canzone Lover, ha scritto l’articolo dedicato proprio alla Swift elogiando la grandissima capacità di entrare in simbiosi con il proprio pubblico. Anche dal punto di vista economico Taylor può ritenersi più che soddisfatta. Non a caso quest’anno è l’artista più pagata al mondo. Grazie anche all’incredibile successo del Reputation Stadium Tour, la cantante ha guadagnato oltre 185 milioni di dollari. Cifre da capogiro!

Taylor al galà del Time, tenutosi ad aprile

Il grande party per celebrare il trentesimo compleanno

Dulcis in fundo, Taylor non poteva non festeggiare il suo trentesimo compleanno alla grande! Dopo un anno pazzesco i festeggiamenti erano non solo doverosi, ma anche meritatissimi. La festa, organizzata la sera del 13 dicembre al ristorante Oscar Wilde di New York, è stata una serata gioiosa ricca di ospiti, molti dei quali celebrità. Tra gli invitati c’erano infatti le super modelle e amiche di Taylor Gigi Hadid e Martha Hunt, Blake Lively con il marito Ryan Reynolds e le cantanti Camila Cabello e Halsey. Il party si è concluso con una torta di compleanno raffigurante tre gatti insieme a delle rose di colore rosso. Si tratta proprio dei gatti che la popstar ha: Meredith Grey, Olivia Benson e il più piccolo arrivato Benjamin Button. Ma i festeggiamenti non sono finiti in questo modo. Taylor ha voluto festeggiare anche con i suoi fan con un’incredibile esibizione a sorpresa all’iHeart Radio Jingle Ball, dove la cantante si è esibita con un medley delle sue canzoni più famose insieme all’ultima novità natalizia uscita recentemente Christmas Tree Farm. Insomma, un anno straordinario quello di Taylor, che difficilmente dimenticherà.

La performance di Christmas Tree Farm all’iHeart Radio Jingle Ball

Voi cosa pensate di questo incredibile anno di Taylor? Quale dei suoi traguardi vi ha colpito di più? Fatecelo sapere con un commento!