Quando si parla di video musicali si parla spesso di Vevo, la piattaforma che dal 2009 ospita i video ufficiali di migliaia di artisti, che vengono poi condivisi sul canale Youtube del sistema o dell’artista in questione.

L’anno sta per concludersi e come tale è tempo di bilanci: abbiamo visto precedentemente quali sono stati i 10 video musicali più apprezzati dal pubblico, ossia quelli con il maggior numero di “mi piace”.

Ora è tempo di capire quali siano stati i 10 video più visti di questo 2019, e per farlo arriva in nostro soccorso proprio Vevo rilasciando la classifica delle prime dieci posizioni.

Video musicali più visti del 2019.

10. Sebastian Yatra, Reik – Un Año (440+ milioni di visualizzazioni)

Al decimo posto troviamo il duo spagnolo di Sebastian Yatra e Reik che cantano la forza dell’amore che permette di superare ogni ostacolo e distanza. Un video emozionante che raccoglie in pieno lo spirito della canzone.

9. Maluma – 11pm (450+ milioni di visualizzazioni)

Al nono posto troviamo il latino Maluma che con la sua 11pm ha infuocato l’estate 2019. Il cantante sa come rendere accattivanti i suoi video musicali che non a caso vantano sempre numeri da capogiro.

8. Sam Smith, Normani – Dancing With a Stranger (490+ milioni di visualizzazioni)

Le due meravigliose voci di Sam Smith e della giovane Normani si uniscono e danno vita a uno dei brani più ascoltati di questo anno che sta per concludersi. Nel video di “Dancing With a Stranger” abbiamo modo di osservare le doti della giovane cantante che è conosciuta non solo per le sue doti vocali ma anche per quelle da ballerina.

7. Maluma – HP (630+ milioni di visualizzazioni)

“Maluma baby”. Al settimo posto ritroviamo nuovamente il cantante latino con la sua HP, rilasciata lo scorso Febbraio.

6. Ariana Grande – 7 Rings (650+ milioni di visualizzazioni)

Lei è una garanzia quando si tratta di stilare i bilanci delle canzoni e dei video più ascoltati e visti. Parliamo di Ariana Grande che con la sua 7 Rings ottiene il sesto posto.

5. Billie Eilish – Bad Guy (670+ milioni di visualizzazioni)

Una delle protagoniste indiscusse della scena musicale del 2019, la giovane Billie Eilish si porta a casa il quinto posto con il video della sua Bad Guy. Uno dei video più visti e amati, che in molti hanno cercato di replicare innescando un ciclo di meme all’interno del web.

4. Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita (820+ milioni di visualizzazioni)

Si erano aggiudicati il titolo di video con il maggior numero di “mi piace”, ma quanto a visualizzazioni sfiorano di poco il podio. Non hanno bisogno di presentazioni, uno dei brani più ascoltati della seconda metà del 2019. La coppia formata da Shawn Mendes e Camila Cabello ottiene il quarto posto con il sensuale video di Señorita.

3. Jhay Cortez, J Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce (Remix) (830+ milioni di visualizzazioni)

Jhay Cortez ha voluto prendere la sua No Me Conoce e renderla ancora più movimentata affiancandosi a J Balvin e Bad Bunny per il remix della canzone. Il loro video si aggiudica il terzo posto.

2. Anuel AA, Karol G – Secreto (910+ milioni di visualizzazioni)

Un podio tutto latino. Al secondo posto tra i video musicali più visti troviamo Secreto di Anuel AA e Karol G, che fanno coppia fissa anche nella vita. I due condividono una serie di momenti, divertenti e romantici, davanti alla telecamera.

1. ROSALÍA, J Balvin, El Guincho – Con Altura (1+ miliardo di visualizzazioni)

È stata una delle protagoniste della scena musicale latina del 2019, l’artista emergente ROSALÍA si aggiudica il primo posto con il video ufficiale di Con Altura, che vede la collaborazione di J Balvin ed El Guincho. Con oltre un miliardo di visualizzazione il trio chiude l’anno aggiudicandosi il titolo di video musicale più visto.