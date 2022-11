“Yellowstone“, serie di genere western con protagonista Kevin Costner che racconta le avventure di vita quotidiana dei Dutton, famiglia proprietaria di un ranch in quel del Montana, si è aggiudicata il titolo di “serie più vista su Paramount Network“, la piattaforma sulla quale è stata distribuita a partire dal 2018.

In attesa del rilascio della quinta stagione, il cui debutto è previsto in Italia in prima visione su Sky Atlantic da questo dicembre, i fan hanno potuto rimanere ancora un po’ in compagnia dei Dutton grazie alla miniserie in dieci episodi “1883” (trasmessa su Paramount+ nel 2021), creata e diretta dal medesimo regista di “Yellowstone”, Taylor Sheridan, e incentrata sulle vicende della famiglia Dutton nel 1883, anni prima gli eventi narrati nella serie madre.

Ma Sheridan ha deciso di non fermarsi qui, bensì di realizzare un altro spin off di “Yellowstone” e sequel di “1883“: si intitola “1923” e approderà in America su Paramount+ il prossimo 18 dicembre, mentre per vederla in Italia dovremo aspettare il 2023.

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

“1923”: di cosa parla?

Come affermato dallo stesso regista, “1923” è una origin story che si incentra sì sulla famiglia Dutton, ma di una generazione differente rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nelle precedenti opere.

Questa serie, come fa intendere il titolo, è infatti ambientata nel 1923, all’epoca della Grande Depressione, e ci racconterà i tentativi di sopravvivenza dei coniugi Jacob e Cara Dutton, abitanti del Montana, alle prese con eventi funesti di ogni tipo.

Il cast di “1923”

Per questa serie sono stati scritturati due attori d’eccezione: Harrison Ford ed Helen Mirren, interpreti rispettivamente di Jacob e Cara Dutton.

Oltre a loro, compariranno anche altri voti noti del panorama cinematografico, come ad esempio Timoty Dalton, Jennifer Ehle e Jerome Flynn.

Completano il cast Marley Shelton, Darren Mann, James Badge Dale, Brian Geraghty, Michelle Randolph, Julia Schlaepfer e Aminah Nieves.

Il primo teaser trailer di “1923”

Rilasciato solo qualche giorno fa dalla Paramount+, il primo teaser trailer di “1923” ci fa immergere subito nel caotico mondo in cui è ambientata la serie, tra scontri, risse e violenze che, come sostenuto dalla voce fuori campo che accompagna le concitate scene del trailer, ha da sempre seguito la famiglia Dutton ovunque andasse.

Cosa pensate di questa serie? Vi ispira? Avete già visto le opere precedenti? Diteci tutte le vostre opinioni nei commenti!