Mentre il 10 Year Challenge spopola sui profili social di tutto il mondo, anche iMarvel Studios non sono stati da meno ed hanno partecipato – seppur a loro modo – al #10YearChallenge.



Cos’è la 10 Year Challenge?

Per chi ancora non la conoscesse, con #10YearChallenge si intende la dilagante sfida che impazza tra i vari social, la quale consiste nell’accostare due fotografie dello stesso soggetto, di cui una recente ed una risalente a 10 anni fa, a confronto dei cambiamenti di un intero decennio.

I 10 anni di Marvel

Il fenomeno è arrivato anche a contagiare i Marvel Studios, le cui foto sono state postate sul profilo Twitter ufficiale della celebre casa di produzione.

Molte sono le foto dei nostri cari eroi dell’universo Marvel, tra queste risaltano quelle del cast completo degli Avengers, le quali mostrano come gli anni hanno cambiato molti dei nostri supereroi. Infatti, se prendiamo in considerazione le prime apparizioni del 2008, tutti i personaggi mostrano evidenti segni del tempo: non solo fisicamente, ma anche caratterialmente.

Troviamo sguardi più cupi, e un’aria più tenebrosa, causa gli ultimi tragici eventi che gli eroi stanno affrontando.

La sfida lanciata da settimane sui social network a colpi di hashtag, ha portato molti utenti a condividere ogni tipo di personaggio Marvel e il suo cambiamento in questi 10 anni.

Robert Downey Jr e gli altri

Di seguito nel primo tweet abbiamo ovviamente il capostipite degli Avengers, ossia Iron Man (Robert Downey Jr).

Sicuramente il nostro eroe è cambiato fisicamente ma ciò non ci porta ad amarlo di meno.

E’ come il vino, più invecchia più diventa buono

Ma sicuramente a chi non è saltato all’occhio il colore di capelli della nostra cara Vedova Nera, la quale abbandona i suoi capelli color rosso scuro, per un caschetto biondo cenere.

Ovviamente i retweet dei fan non si sono fatti attendere, e sono fioccate le challenge più assurde.

Groot (Vin Diesel) che 10 anni fa era solo un albero inanimato in una verde prateria; oppure Bruce Banner, che 10 anni fa presentava le fattezze di Edward Norton, mentre il tempo sembra aver segnato sul suo volto i lineamenti di Mark Ruffalo.

La più spassosa ? Ovviamente quella che ritrae la leggendaria May Parker, zia del nostro amichevole Spieder-Man di quartiere, la quale sembra che negli ultimi 10 anni non abbia minimamente accusato lo scorrere del tempo, ma anzi sia addirittura ringiovanita!

E voi cosa ne pensate? Quale #10YearChallenge vi ha più colpito?