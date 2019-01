Durante l’evento I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell, il batterista dei Metallica è stato impressionato dall’esibizione di Miley Cyrus

Una grande reunion dei musicisti che hanno collaborato con Chris Cornell, il frontman di diversi gruppi, tra cui i Soundgarden, scomparso a maggio del 2017. Tanti sono stati i gruppi che hanno omaggiato Chris in questo concerto tributo, anche Miley Cyrus, che con la sua performance ha totalmente impressionato il batterista dei Metallica: Lars Ulrich.

‘Sbalordito’ durante il brano Say Hello 2 Heaven, eseguito da Miley Cyrus, Lars ha affermato su Instagram:

“Miley, still stunned by your next level version of ‘Say Hello 2 Heaven’ for Chris. Beyond inspiring.”

Ecco l’esibizione qui di seguito:

Say Hello 2 Heaven è un brano dei Temple Of The Dog, scritto da Chris Cornell, e in questa esibizione c’è tutta l’energia lasciata dallo stesso cantante e reinterpretata da Miley.

“Grazie a tutti!”

Miley Cyrus ringrazia il pubblico dopo l’esibizione, e aggiunge:

“Cazzo, volevo cantare questa canzone stasera, ti vogliamo bene, Chris, grazie per averci riunito tutti come hai sempre fatto, è un fottuto onore, è stata una giornata fantastica.”

La cantante ha anche eseguito un brano in acustica dal titolo Two Drink Minimum.

I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell – I gruppi che hanno partecipato al concerto

Il concerto al Forum di Los Angeles ha avuto luogo il 16 gennaio, e i gruppi che hanno omaggiato il cantante Chris Cornell, oltre Miley Cyrus sono stati: Temple Of The Dog, Audioslave, riuniti per l’evento, Melvins, Foo Fighters, Soundgarden, Metallica, Josh Homme, Brandi Carlile, Ryan Adams, Brendan O’Brien, Juliette Lewis, Geezer Butler, Stone Gossard, Fiona Apple, Rita Wilson, Perry Farrell, e Adam Levine dei Maroon 5.

Anche la piccola Toni ha omaggiato papà Chris, la figlia tredicenne del cantante scomparso, e l’esibizione è stata molto emozionante. Toni Cornell ha duettato con Ziggy Marley in una versione di Redemption Song.

Una performance davvero speciale, due figli della musica che cantano insieme, i figli di due leggende: Chris Cornell e Bob Marley.