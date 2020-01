Kaley Cuoco ha ricordato il momento in cui i suoi capelli hanno preso letteralmente fuoco mentre il cast e la troupe del suo nuovo programma televisivo The Flight Attendant si stavano godendo un po’ di tempo libero durante le riprese a Roma.

La star di The Big Bang Theory ha detto ai suoi fan che lei e i suoi colleghi erano andati a bere qualcosa quando ha iniziato a sentire un odore insolito.

“Sembra che qualcuno stia bruciando il toast”, ricorda la 34enne, rivolgendosi alla telecamera. “Ho pensato, c’è un odore strano qui”. Vedo gli occhi di una delle mie amiche spalancarsi… E dal nulla questo ragazzo viene dietro di me e penso, mi starà per aggredire o accarezzare.”

“Ma sento qualcuno che dice:” Fuoco, fuoco, fuoco”… Il mio cervello narcisista pensa: “Sì, sono la signorina Cuoco, sì, vuoi una foto? Certo”. Ho pensato che la parola fosse: “Cuoco, Cuoco, Cuoco”.

Cuoco continua spiegando che: “fuoco” in realtà è la traduzione di “fire” in italiano, e presto si è resa conto che le sue ciocche bionde avevano sfiorato la candela accesa di fronte a lei.

“Fortunatamente, i miei capelli erano sollevati e si sono salvati… ma qualche scintilla l’hanno presa”, ha spiegato, prima di ridere pensando all’incidente.

“Vedi tanti video su internet, per lo più di donne, e dei loro capelli che vanno in fiamme. E pensi: ‘che idiota, come mai si è avvicinata così tanto a quella fiamma? Chi lo fa? Stupida!’ Bene, io l’ho fatto. È stata sicuramente un’esperienza che non dimenticherò mai ed è stato un momento di legame tra me e il mio cast. È stato divertente, succede.”

Qualche info sulla serie The Flight Attendant

The Flight Attendant è una serie televisiva americana creata dall’attrice e produttrice Kaley Cuoco e sarà presentata in anteprima su HBO Max. Lo spettacolo si baserà sul romanzo omonimo di Chris Bohjalian.

Nello show televisivo, l’assistente di volo Cassandra Bowden si sveglia nella sua camera d’albergo a Dubai con i postumi della sbornia della notte prima. Purtroppo c’è anche un cadavere accanto a lei. Temendo di chiamare la polizia, continua la mattinata come se non fosse successo nulla, unendosi agli altri assistenti di volo e ai piloti che viaggiano insieme a lei. A New York, viene accolta da agenti dell’FBI che la interrogano sulla sua recente sosta a Dubai. Ancora incapace di collegare i punti di quella notte, inizia a chiedersi se potrebbe essere effettivamente lei l’assassino.