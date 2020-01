Stavamo per perdere ogni speranza ormai, ma pare che il film World War Z avrà finalmente il tanto atteso sequel. A farcelo sapere sono i due produttori Dede Gardner e Jeremy Kleiner che finalmente ci danno aggiornamenti al riguardo.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, i due produttori – che sono partner della società di produzione Plan B di Brad Pitt – hanno rassicurato i fan sul fatto che il film sull’apocalisse zombie avrà presto la sua continuazione, e che non vedono l’ora di poterci lavorare.

Proprio Kleiner ha infatti dichiarato:

“Adoriamo il libro di Max Brook. Adoriamo l’universo della storia. Non sembra che World War Z sia finito qui “

E non lo sarà!

A quando il sequel di World War Z?

Rilasciato nel 2013, World War Z segue la storia dell’ex dipendente delle Nazioni Unite, Gerry Lane (interpretato da Brad Pitt), che cerca di fermare un virus in rapida crescita che minaccia di distruggere il mondo e tutti gli umani che lo abitano.

Finora, registi come J.A. Bayona e David Fincher sono stati collegati al progetto, ma poi la cosa è sempre caduta, lasciando tutti delusi e confusi. L’anno scorso, secondo quanto riferito, la Paramount Pictures ha staccato la spina al progetto del film a causa del suo budget troppo alto, quindi non è sbagliato affermare che finora World War Z 2 ha avuto una produzione piena di difficoltà.



Altrove durante la chat, Kleiner e Gardner hanno rivelato che stanno attualmente lavorando ad un adattamento di She Said, il libro di Harvey Weinstein di Megan Twohey e Jodi Kantor, insieme allo sceneggiatore di Disobedience Rebecca Lenkiewicz.



La coppia ha anche detto che gli piacerebbe riunirsi con Bong Joon-ho di Parasite in futuro, dopo aver lavorato con lui per creare il film drammatico di Netflix Okja.

Insomma, i progetti sono tanti, ma la speranza di poter vedere il sequel di World War Z è ancora viva, nonostante non sia ancora possibile segnalare una data precisa.

Noi non vediamo l’ora, e tu? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti alla fine dell’articolo.