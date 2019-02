The Criterion Collection includerà nel suo catalogo una versione restaurata in 4K del cult del regista statunitense

Il regista di culto David Lynch ha ritrovato materiale inedito del suo capolavoro del 1986 Blue Velvet. Questa notizia, che fa drizzare le orecchie ai cinefili, è stata annunciata da The Criterion Collection, azienda che si occupa di pubblicare in home video film classici dopo averli restaurati e rimasterizzati, allegando degli extra o delle curiosità sul film.

The Criterion Collection ha annunciato l’arrivo nel suo catalogo della riedizione di Blue Velvet, che conterrà numerosi contenuti extra e soprattutto The Lost Footage, un inedito montaggio di 51 minuti di scene eliminate e riprese alternative del film.

Il cult di Lynch sarà anche sottoposto ad un accurato restauro digitale in 4K su Blue-Ray. La riedizione includerà inoltre un film di 70 minuti del 2002 “Mysteries of love”, che racconta il making of di un altro lungometraggio, e Blue Velvet Revisited girato da Peter Braatz sul set durante la produzione nel 1986. Inoltre verranno aggiunte anche una colonna sonora alternativa e un trailer.

Lynch rese nota la notizia di queste scene inedite nel 2011, quando, per l’occasione del venticinquesimo anniversario del film, venne realizzata un’edizione speciale.



Sai, esistono i b-negativo, gli outtakes, o lift, spezzoni che non entrano nel film, e ai vecchi tempi stavano lì, pericolosamente vicino a essere buttati via. Così un giorno ho cercato quelli di Blue Velvet perché alcune di queste scene sarebbero state belle da rivedere. Sono state trovate, da qualche parte a Seattle. È incredibile. Sto rivedendo cose che pensavo fossero andate perdute

Blue Velvet è solo uno dei vari film di David Lynch che The Criterion Collection ha restaurato. Nel vastissimo catalogo possiamo trovare Mulholland Drive, Eraserhead e Twin Peaks: Fire Walk With Me.

Non ci resta che attendere un nuovo capolavoro!