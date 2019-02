Pink ha rilasciato oggi (20 febbraio 2019) una nuova canzone che si intitola “Walk Me Home“, che è il primo singolo estratto dall’album “Hurts 2B Human” (nei negozi ad aprile).

Pink ha co-scritto questa canzone con Nate Ruess (ricordate “Just Give Me A Reason“?)

In questa canzone c’è un po’ tutto: il vocoder, le chitarre country e il grande sound delle percussioni.

Walk Me Home è diversa da qualsiasi altra canzone uscita in radio negli ultimi mesi. E questo atto coraggioso di Pink deve essere applaudito. Lei non è una cacciatrice di tendenze.

Che ne pensate di Walk Me Home? Secondo voi funzionerà in radio? Qui sotto il testo del brano e la traduzione dello stesso in lingua italiana.

Testo di Walk Me Home di Pink

There’s something in the way you roll your eyes

Takes me back to a better time

When I saw everything is good

But now you’re the only thing that’s good

Trying to stand up on my own two feet

This conversation ain’t coming easily

And darling I know it’s getting late

So what do you say we leave this place

Walk me home in the dead of night

I can’t be alone with all that’s on my mind

So say you’ll stay with me tonight

Cause there is so much wrong going on outside

There’s something in the way I wanna cry

That makes me think we’ll make it out alive

So come on and show me how we’re good

I think that we could do some good, mhm

Walk me home in the dead of night

I can’t be alone with all that’s on my mind, mhm

So say you’ll stay with me tonight

‘Cause there is so much wrong going on outside

Walk me home in the dead of night

‘Cause I can’t be alone with all that’s on my mind

Say you’ll stay with me tonight

‘Cause there is so much wrong going on

Walk me home in the dead of night

I can’t be alone with all that’s on my mind

So say you’ll stay with me tonight

‘Cause there is so much wrong

There is so much wrong

There is so much wrong going on outside

Traduzione del testo di Walk Me Home di Pink

C’è qualcosa nel modo in cui alzi lo sguardo al cielo

mi ricorda tempi migliori

quando ho visto che andava tutto bene

ma adesso sei tu l’unica cosa che funziona

Sto cercando di farmi forza

questa conversazione non sarà semplice

e caro so che si sta facendo tardi

quindi che ne dici di lasciare questo posto

Accompagnami a casa nella morte della notte

non posso stare sola con tutto quello che mi passa per la testa

quindi dimmi che rimarrai con me questa notte

perchè ci sono così tante cose brutte che succedono fuori

C’è qualcosa nel nostro cammino che voglio piangere

che mi fa pensare che ne usciremo vivi

allora vieni e mostrami che tra noi va tutto bene

penso che potremmo fare qualcosa di buono

Accompagnami a casa nella morte della notte

non posso stare sola con tutto quello che mi passa per la testa

quindi dimmi che rimarrai con me questa notte

perchè ci sono così tante cose brutte che succedono fuori

Accompagnami a casa nella morte della notte

non posso stare sola con tutto quello che mi passa per la testa

quindi dimmi che rimarrai con me questa notte

perchè ci sono così tante cose brutte che succedono fuori

Accompagnami a casa nella morte della notte

non posso stare sola con tutto quello che mi passa per la testa

quindi dimmi che rimarrai con me questa notte

perchè ci sono così tante cose brutte che succedono fuori

ci sono così tante cose brutte

ci sono così tante cose brutte che succedono fuori