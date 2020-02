All’attrice è stato diagnosticato un cancro all’intestino nel 2018.

Walters, che ha parlato della sua diagnosi con Victoria Derbyshire della BBC, ha affermato che attraverso una TAC fatta 18 mesi fa aveva scoperto due tumori nel suo intestino crasso. Subito dopo è stata costretta ad affrontare un intervento chirurgico e successivamente la chemioterapia.

Aprendosi al pubblico, Dame Julie ha affermato che la sua prima sensazione è stata quella di “shock”. Ma poi il dottore l’aveva tranquillizzata spiegando che tutto poteva risolversi al meglio.

Ora ha rassicurato i fan dicendo che sta “davvero bene“.

La leggendaria attrice ha detto:

“Lunedì ho fatto una visita e sto molto meglio”.

Chi è Julie Walters?

Walters è conosciuta per i suoi ruoli in Billy Elliot, Mamma Mia e come l’amata Molly Weasley nella saga di Harry Potter. E’ anche apparsa accanto alla sua amica di lunga data Victoria Wood in una serie di commedie televisive.

Ha detto che The Secret Garden sarà il suo ultimo film, spiegando:

“Non sto dicendo che non reciterò mai più, ma non credo di poter tornare a [lavorare] sei giorni alla settimana, dalle cinque del mattino alle sette di sera, per preparare una grande parte e studiare le linee del copione – lo stress generato da quelle situazioni è tanto”.

Per ulteriori informazioni sul cancro intestinale, comprese informazioni su segnali e sintomi, ti invitiamo a visitare il sito dell’AIRC.