Lauren Jauregui ha in programma un grande 2020.

La cantante ed ex delle Fifth Harmony ha dato il via all’anno nel migliore dei modi, contribuendo con “Invisible Chains” alla colonna sonora di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (Harley Quinn: Birds of Prey) e sta pianificando di dar manforte alla canzone con un bop in lingua spagnola.

La 23enne ha aperto il suo account Instagram per annunciare l’arrivo imminente di “Nada” – una collaborazione con il superproduttore Tainy (“I Like It” di Cardi B e “Callaíta” di Bad Bunny) e il rapper spagnolo C. Tangana (potresti ricordarlo per il volgare “Booty” di Becky G). Nada uscirà il 21 febbraio, cioè domani.

Nada è il prossimo passo del viaggio di Lauren verso la celebrità come artista solista. La cantante ha iniziato il suo percorso nel 2018 con “Expectations”. Questa canzone ha raccolto più di 60 milioni di stream in totale. Ha continuato in quella direzione con “More Than That” l’anno scorso, un altro brano mid-tempo che ha avuto molto successo nelle piattaforme di streaming.

La musica latina è il trend del momento e “Nada” potrebbe beneficiarne. Tu che ne pensi a riguardo? Scrivici la tua opinione nei commenti qui sotto.