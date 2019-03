L’attesa è finita, è arrivato il trailer di C’era una volta a Hollywood.

E’ stato rilasciato il trailer del nuovo film di Quentin Tarantino “Once upon a time in Hollywood”.

Nel cast vedremo la straordinaria coppia composta da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt oltre all’ultima interpretazione di Luke Perry prima della sua prematura scomparsa.

DiCaprio e Pitt, icone di talento e bellezza, hanno entrambi collaborato in passato con il regista italo-americano (In “Django-Unchained” il primo, “Bastardi senza gloria” il secondo), ma sarà questa la prima volta in cui si troveranno a lavorare insieme sullo stesso set.

Ma di cosa parla C’era una volta a Hollywood?

Protagonisti l’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) che cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Sullo sfondo la strage di Bel Air ad opera della cosiddetta Manson Family, in cui trovò la morte Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie.

Ecco il trailer di C’era una volta a Hollywood: