L’Oxford English Dictionary è stato redatto con l’aiuto di un pubblico di lettori e con l’aiuto del dottor Minor, rinchiuso in manicomio per omicidio e allucinazioni. Ma questa collaborazione porterà i due visionari, il professore e il pazzo , ad una insolita amicizia e alla realizzazione di uno dei testi filologici più importanti della storia.

Il personaggio di Murray comincia la sfida di costruire un vero Scriptorium, simile agli edifici utilizzati per la realizzazione dei manoscritti e, dopo esser stato ostacolato ad Oxford, riprende l’opera con i suoi collaboratori per realizzare il dizionario.

Il chirurgo di Crowthorne: una storia di omicidio, follia e amore per le parole, scritto da Simon Winchester nel 1998, è una biografia del filologo scozzese J ames Augustus Henry Murray che, grazie alla sua conoscenza enciclopedica, ha avuto il compito di raccogliere tutti i termini di uso comune della lingua inglese di fine ‘800. Il libro ha anche raggiunto gli scaffali dei best-seller del New York Times.

Arriva nelle sale cinematografiche una storia davvero avvincente e affascinante, scelta da Mel Gibson dopo esser stato attratto dalla lettura del libro Il chirurgo di Crowthorne: una storia di omicidio, follia e amore per le parole. Il film è intitolato Il Professore e il Pazzo ed è interpretato dallo stesso Mel Gibson e Sean Penn . L’uscita nelle sale è prevista per domani, 21 marzo.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.