Sicuramente uno degli eventi imperdibili di quest’anno che vedrà la partecipazione di: Miley Cyrus, The Killers, Jay Z, Halsey, Imagine Dragons, The Black Keys ecc…

Il 16, 17 e 18 agosto 2019 a Watking Glen a New York la grande musica di ieri e oggi prenderà vita in uno straordinario festival di 3 giorni.

