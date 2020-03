Lauren Jauregui ritorna come protagonista al New Music Friday con un sensuale bop chiamato “Lento“. Prodotto da Tainy, il disinvolto banger è cantato principalmente in spagnolo. In realtà, c’è solo un versetto in lingua inglese, ma ti dà un’ottima idea di ciò che parla la canzone.

La canzone ti dice fondamentalmente di rallentare un po’ le cose… meglio avere calma in amore, non c’è fretta.

Nel primo verso l’ex cantante delle Fifth Harmony fa le fusa:

“Ma la tua negatività non mi dà nemmeno fastidio.” E poi stabilisce chi è che comanda.

“Abbassa quel tono con me, non sono tua figlia”, avverte con fare minaccioso Lauren. “Cagna, sono stata allevata dalle acque dei Caraibi.”

Devo dirti la verità, non hai bisogno di una grandissima conoscenza dello spagnolo per goderti il ​​ritornello sexy di Lento.

“Dale lento, tócamela más lento”, dice Lauren. “El ritmo me está enciendendo.”

Per quanto riguarda i tempi per il rilascio della canzone ha detto sui social:

“Avevo programmato di darvi questo primo assaggio da un po’ di tempo”, spiega la 23enne. “In realtà nessuno di noi avrebbe potuto prepararsi per ciò che sta accadendo in questo momento, quindi spero che apprezzerete ‘Lento’. Spero che ballarlo aiuti il ​​vostro spirito a provare gioia.”

Nel video musicale dai toni scuri Lauren Jauregui sta in spiaggia con altri ragazzi e danza sensualmente attorno a un bel falò. La clip ha già raggiunto quota 200 mila visualizzazioni in poche ore. Sono sicuro che questo singolo sarà un successone.

Lauren nel video musicale di Lento.

Che ne pensi di questa nuova canzone? Per me è la più interessante tra quelle uscite questo venerdì. Dai la tua opinione nei commenti. Ti lascio al testo in lingua originale.

Il testo di Lento

[Verso 1]

Cae la madrugada

Y la noche acaba de empezar (De empezar), ah-ah

La energía está elevada

Luces apagadas, solo la luna

[Pre-Ritornello]

‘Tá acelera’o el ambiente

El humo me sube la mente

No te pongas impaciente, bájamelo

Bailando entre la gente

El sube y baja me prende

‘Tá demasiado caliente, bájamelo

[Ritornello]

Dale lento, tócamela más lento

El ritmo me está encendiendo

Y sé que te está quemando

Dale lento, un poquito más lento

El ritmo lo tengo dentro

Y siento que está vibrando

[Verso 2]

So I keep to myself, I don’t need to be bothered

But your negativity don’t even bother

Level that tone, I ain’t your daughter

Bitch, I was raised by Caribbean waters

Sigo moviendo como una ola

Suave la vi ya y yo llego sola

Sweeter than gold, a little bit further

‘Til the light of the day

[Ritornello]

Dale lento, tócamela más lento

El ritmo me está encendiendo

Y sé que te está quemando (Te está quemando)

Dale lento, un poquito más lento (Dale lento)

El ritmo lo tengo dentro

Y siento que está vibrando

[Ponte]

In-exhale one time (Aah)

Align your breath with mine

Under an open sky, we fly (Aah)

In-exhale one time

Align your breath with mine (Aah)

Under an open sky, we fly (Aah)

[Ritornello]

Dale lento, tócamela más lento (Dale)

El ritmo me está encendiendo

Y sé que te está quemando (Y yo sé que te está quemando)

Dale lento, un poquito más lento (Un poquito más lento, más lento)

El ritmo lo tengo dentro

Y siento que está vibrando (Aay)