Tove Lo è stata molto impegnata in questo inizio di 2020. A gennaio, la pop star svedese ha pubblicato una canzone dal titolo “Bikini Porn” e poi ha collaborato con Sean Paul per “Calling On Me“. Ora si è unita alla lineup della New Music Friday con un inno synth-pop dal titolo “I’m Coming“. Si tratta di una cover in lingua inglese del brano “Jag Kommer” di Veronica Maggio.

il brano fa parte di una nuova iniziativa firmata Spotify che ha invitato gli artisti nordici a contribuire con cover, remake o brani completamente nuovi per impolpare la loro playlist It’s Hits Sweden.

“Questa canzone è stata una delle mie preferite in assoluto da quando è uscita”, ha detto Tove Lo. “Ho così tanti ricordi e sono sempre stata colpita dal modo in cui Veronica Maggio usasse queste parole. Non potrei mai scrivere in svedese come ha fatto lei. È il mix perfetto di romanticismo e poesia e fa sembrare l’estate svedese epica e malinconica allo stesso tempo. È stata una bella sfida tradurre nella mia musica qualcosa di così vicino al mio cuore.”

Tu che ne pensi di questa cover? Secondo te Tove Lo ha reso giustizia alla canzone di Veronica Maggio? Dacci la tua opinione attraverso i commenti. Ti lasciamo al testo della canzone.

Il testo di I’m Coming

[Intro]

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

[Verso 1]

The night’s still young, I lay wide awake now (Oh-oh, oh-oh)

I’m Lucy in the Sky, I’m Queen of the Clouds (Queen of the Clouds)

Yeah, I know she’s cute but please, baby, hold down (Oh-oh)

Cause I’ve fallen hard, cross my heart that I woke up (Oh-oh)

Yeah, I know she’s cute but please, baby, hold down

[Ritornello]

Cause I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming

I am almost there

I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming now

Hold down, you know that

I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming

Baby, I think I’m in love

The taxi, the hallway, the elevator, staircase

Falling, falling

[Verso 2]

You and me now (Now, now, oh-oh)

Please, baby, please just wait, hold down (Oh-oh)

Fifteen thousand feet up in the air, I see it all so clear

I know she’s cute, but it needs to be you and me

You and me

[Ritornello]

Cause I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming

I am almost there

I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming now

Hold down, you know that

I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming

Baby, I think I’m in love (I think I’m in love)

The taxi, the hallway, the elevator, staircase

Falling, I’m falling

[Ponte]

Falling down, hm (Falling)

I’m falling down (Yeah, falling)

[Ritornello]

Cause I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming

I am almost there

I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming now

Hold down, you know that

I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming

Baby, I think I’m in love (I think I’m in love)

The taxi, the hallway, the elevator, staircase

Falling, I’m falling